Китай приструнил биржевых спекулянтов, и цветные металлы подскочили в цене

Растущий медвежий настрой на рынке фьючерсов подкрепляется ростом предложения и ослаблением спроса на цветные металлы в этом году. Тенденция к понижению наиболее ярко проявилась на Шанхайской фьючерсной бирже, где многочисленные китайские хедж-фонды совершали короткие продажи с металлами, надеясь извлечь выгоду из дальнейшего падения цен.

По сообщениям газет, в настоящее время китайские власти взяли под контроль биржевых спекулянтов. В итоге алюминий вырос на 3% до $1,494 за тонну, а медь - на 2% до $4,652 за тонну. Дальнейший рост цен был подкреплен слухами о возможной скупке металлов Государственным бюро резервов Китая (China’s State Reserve Bureau).

Однако закрытие коротких позиций может стать причиной роста цен на металлы лишь в ближайший период. Что касается среднесрочной и долгосрочной перспектив, цены вряд ли существенно восстановятся. Поскольку Китай разворачивает свою модель роста от инвестиционной к потребительской, мы считаем, что нас ждет структурное ослабление спроса на цветные металлы. А на фоне слабого глобального экономического роста мы придерживаемся нейтральной позиции и прогнозируем дальнейшую перенасыщенность рынка цветных металлов.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer