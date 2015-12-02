Железная руда наводнила мировые рынки

Цены на железную руду вошли в долгосрочный нисходящий тренд, обусловленный ростом дешевых поставок австралийских и бразильских производителей. Несмотря на то, что цены опустились до 10-летнего минимума ниже 40 долларов за тонну, поставки продолжат расти в ближайшие годы.



Ранее на этой неделе, австралийская компания Рой Хилл (Roy Hill) объявила о росте объемов добычи на 55 млн тонн, что составит прирост 3,5% к общемировому объему экспорта руды. Вчера, Вале (Vale), одна из крупнейших горнодобывающих компаний, заявила, что увеличит производство с 80 до 100 млн тонн в течение следующих пяти лет.



На фоне того, что Китай разворачивает свою модель роста от инвестиционной к потребительской, спрос растет гораздо медленнее по сравнению с предложением на и так перенасыщенном рынке железной руды. Мы считаем, что потребление стали в КНР достигло пика. И таким образом ожидаем, что рынок железной руды останется перенасыщенным, а цены еще долго сохранятся на низком уровне. Мы подтверждаем наш долгосрочный медвежий настрой, понижаем наш трехмесячный и годовой прогноз до 40 и 35 долларов за тонну соответственно и рекомендуем избегать вложений в горнодобывающий сектор.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer