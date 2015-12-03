Внимание участников рынка нефти приковано к предстоящему заседанию ОПЕК

Вчера цены на нефть снизились более чем на 4%, но в ходе сегодняшних торгов потери были частично компенсированы. Растущие опасения относительно перенасыщенности рынка и спекуляции на тему долгосрочной стратегии ОПЕК стали причиной обвала цен.



К заседанию ОПЕК, которое состоится завтра в Вене, приковано повышенное внимание из-за падающих цен на нефть и кризиса в энергетической отрасли. Мы не ждем от встречи принятия каких-либо значимых решений. Большинство стран-членов ОПЕК жаждут повысить свои доходы от продажи нефти для пополнения госбюджетов и продолжат выкачивать максимально возможное количество черного золота.



Всплеск добычи нефти в Ираке стал ключевым фактором, влияющим на снижение цен, с которым остальные члены ОПЕК были согласны смириться. Забегая вперед, с учетом снятия санкций с Ирана, в ближайшее время, борьба за долю рынка среди стран-членов ОПЕК усилится.



Между тем, дешевая сланцевая нефть, большие ресурсы и универсальность производства означают, что достижение баррелем нефти отметки в 60 долларов и выше является непосильной задачей. Мы придерживаемся нейтральной точки зрения и прогнозируем, что нефть марки Brent будет торговаться в районе 50 долларов за баррель.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer