Цены на нефть падают на фоне неопределенности вокруг итогов заседания ОПЕК

Цены на нефть продолжили падение на фоне неопределенности вокруг итогов заседания ОПЕК, прошедшего в минувшую пятницу. Базисная цена американской нефти опустилась ниже 40 долларов за баррель. Как и ожидалось, ОПЕК не смогла договориться о принятии мер по сокращению добычи, которые могли бы стабилизировать рынок. Тот факт, что заявление для прессы не содержало никакой информации о производственных квотах, можно рассматривать в качестве доказательства, что в картеле имеют место внутренние разногласия. Большинство стран-членов ОПЕК жаждут повысить свои доходы от продажи нефти для пополнения госбюджетов и продолжат выкачивать максимально возможное количество черного золота". А на фоне того, что с Ирана вскоре будут сняты все санкции, борьба за перераспределение долей рынка среди членов ОПЕК вновь обострится. Мы придерживаемся нашей нейтральной точки зрения и считаем, что нефть марки Brent будет торговаться около $ 50 за баррель.



Норберт Рюкер, аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer