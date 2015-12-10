Цветные металлы достигли ценового дна и вновь начали расти

После двух месяцев стремительного падения цены на цветные металлы демонстрируют некоторые признаки стабилизации. Стоимость алюминия приближается к 1 500 долларов за тонну, а медь вновь колеблется около 4 600 долларов за тонну.



Однако рынки не среагировали на недавние заявления о сокращении объемов производства в Китае. И мы считаем, этому есть обоснование. Что касается алюминия, любые меры по сокращению объема поставок оказываются недостаточными для балансировки рынка, поскольку их покрывает рост металлургического производства в западных провинциях Китая. В отношении меди сокращения коснулись только производственных мощностей, но не самой добычи руды. А с учетом высокой мощности переработки, сокращения объемов производства в Поднебесной никак не повлияют на рынок меди.



Рынок цветных металлов по-прежнему перенасыщен, в том числе за счет ослабления спроса в КНР. Китайская смена инвестиционной парадигмы на потребительскую дает основания считать, что нас ждет структурное ослабление спроса на цветные металлы. На фоне вялого общемирового роста экономики, мы отмечаем незначительный потенциал восстановления цен на цветные металлы и придерживаемся нейтрального прогноза.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer