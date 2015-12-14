Цены на нефть упали до семилетнего минимума на фоне заявления Международного энергетического агентства

В прошлую пятницу цены на нефть марки Brent опустились ниже 38 долларов за баррель, достигнув семилетнего минимума. Заявление Международного энергетического агентства о том, что проблема перепроизводства нефти сохранится в следующем году, стало дополнительным стимулом к распродажам на рынке. Рынок останется перенасыщенным, но текущие опасения относительно перепроизводства нефти все-таки кажутся чрезмерными.



Несмотря на значительные запасы нефти, увеличение которых, в первую очередь было обусловлено ростом количества нефтехранилищ, низкие цены на черное золото и спад в инвестициях должны привести к существенному снижению производства нефти в США в ближайшие месяцы. Стоимость барреля нефти ниже 40 долларов может быть оправдана только в случае резкого спада мирового спроса на нефть или значительного повышения производительности, в частности за счет снижения себестоимости добычи сланцевой нефти. Но оба фактора кажутся маловероятными.



В настоящее время мы придерживаемся нашего прогноза в 50 долларов за баррель в долгосрочной перспективе, но не рекомендуем активную скупку, поскольку отскок в цене может занять больше времени, чем ожидается.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer