Взгляд Запада: минские соглашения не реализованы

Завтра лидеры ЕС соберутся, чтобы принять решение продлевать ли антироссийские экономические санкции на ближайшие полгода или нет.



Минские соглашения, подписанные в феврале нынешнего года, содержат положения о конституционных реформах на Украине и усилении автономии стремящихся к самостоятельности регионов. Они также предусматривают создание демилитаризованной зоны и возвращение пограничного контроля украинской армии.



Данные условия не были реализованы, следовательно, экономические санкции останутся в силе. Иной исход встречи лидеров стран ЕС будет большим сюрпризом. Это негативный фактор для российской экономики, от которого в наибольшей степени пострадают финансовая, энергетическая и оборонная отрасли. На этом фоне российский рынок акций остается недооцененным.



Хайнц Рюттиманн, стратег по развивающимся рынкам банка Julius Baer.