ФРС контролирует последствия повышения ставки

Судя по всему, финансовые рынки благополучно пережили повышение ставки ФРС. А небольшое укрепление доллара подтверждает, что повышение ставки было давно было заложено рынком в ценообразовании. Ближайшие экономические данные покажут, насколько хорошо экономика США воспримет выросшую процентную ставку.

Мы по-прежнему настроены скептически. Одно лишь повышение ставки не обеспечит замедление роста экономики США и динамики создания рабочих мест. Сдержать рост в следующем году могут другие факторы - сильный доллар вкупе со слабым внешним спросом. И ФРС частично признала это, заложив в своем прогнозе более низкие показатели ВВП и заверив, что дальнейший рост ставок, если и будет, то постепенным.



Дэвид Коль, главный валютный стратег и ведущий экономист Германии банка Julius Baer