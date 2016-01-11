США начинает экспорт СПГ и меняет ситуацию на мировом рынке природного газа

Исторический момент наступает на рынке природного газа. Во вторник к побережью Мексиканского залива должен прибыть первый танкер, чтобы экспортировать из США сжиженный природный газ (СПГ). А ведь еще десять лет назад запасы природного газа в США были истощены, и страна была на грани того, чтобы стать его главным импортером.



Однако высокие цены, предпринимательская изобретательность и сланцевая революция кардинально поменяли рыночную ситуацию, в результате чего за последние годы природный газ наводнил Северную Америку. Строительство четырех крупнейших терминалов позволит США к концу десятилетия стать третьим мировым экспортером СПГ после Катара и Австралии.



Резкое падение мировых цен на СПГ делает экспорт газа из США коммерчески малопривлекательным. Тем не менее, с точки зрения европейских потребителей экспорт СПГ из США диверсифицирует поставки и повышает их надежность.



В то время, как экспорт американского газа сейчас незначительно влияет на стоимость сырья, с течением времени он станет опорой для внутреннего спроса и усилит корреляцию между североамериканскими и европейскими ценами. Несмотря на ценовое ралли последних недель, мы придерживаемся позитивного прогноза относительно цен на природный газ Henry Hub, поскольку в условиях холодов сокращение производства делает поставки уязвимыми.



Норберт Рюкер, глава отдела исследований сырьевых рынков банка Julius Baer