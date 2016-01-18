Снятие санкций с Ирана продавливает цены на нефть

Санкции против Ирана были сняты в минувшие выходные. Теперь страна вновь может экспортировать нефть в Европу и рассчитывать на помощь финансовых институтов Запада при страховании своих нефтяных грузов и совершении сделок. Хотя возвращение Ирана на мировой рынок в этом году было ожидаемым, прогресс в переговорах по ядерной программе и снятие санкций случились на удивление стремительно.



Экспорт иранской нефти должен возобновиться сравнительно быстро, добавив в ближайшие месяцы более 0,5 млн баррелей в день на и без того перенасыщенный рынок. Иран обладает значительными ресурсами нефти и газа, но для реализации своего потенциала ему понадобятся долгосрочные инвестиции и поддержка международных нефтяных компаний. Однако сейчас для этого не совсем благоприятная рыночная среда.



Такие новости способствуют росту медвежьих настроений, и цены на нефть вполне могут попробовать на прочность отметку в 20 долларов за баррель. Тем не менее, сегодняшнее резкое изменение кривой фьючерсов означает, что рынок уже предвкушает возвращение иранской нефти и значительное увеличение мировых запасов. Все выглядит так, будто рынок готовиться принять новую реальность.



В то время, как сейчас наибольшему давлению подвергается сланцевая нефть США, долгосрочные вызовы примут на себя нефтяные государства, особенно на Ближнем Востоке. Поток нефтедолларов в Саудовской Аравии иссякает, и, по мнению Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие пять лет стране грозит разорение, если структура ее расходов не изменится.



Норберт Рюкер, глава исследований сырьевых рынков банка Julius Baer