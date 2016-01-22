Словесная поддержка ЕЦБ

На вчерашнем заседании ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений, избрав при этом поддерживающую риторику и намекая о своей решимости активно действовать на следующем заседании 10 марта. В ходе пресс-конференции глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в целом подтвердил, что ЕЦБ учитывает безрадостную ситуацию на финансовых рынках на фоне значительного снижения цен на нефть и допускает, что это окажет заметное негативное воздействие на инфляцию и показатели роста, которые будут пересмотрены только на следующем мартовском заседании.



Драги рассеял сомнения относительно сокращения ресурсов ЕЦБ и подчеркнул, что центральный банк обладает ресурсами влияния, хотя и не конкретизировал детали. Мы в большей степени ожидаем от ЕЦБ устных рекомендаций и увеличения закупок активов, чем снижения ставок по вкладам. Но и введение отрицательных процентных ставок по депозитам по-прежнему остается частью инструментария ЕЦБ.



Решительный настрой банка на реализацию активной политики в будущем был благосклонно воспринят финансовыми рынками. Появившиеся в связи с этим ожидания могут оказать положительное влияние на стабилизацию экономики. Учитывая перспективу активизации монетарной политики ЕЦБ, мы прогнозируем на ближайшие три месяца курс доллара к евро на уровне 1.06 USD, а это означает возможность понижения стоимости евро.



Дэвид Коль, главный валютный стратег и ведущий экономист Германия банка Julius Baer