В России растут опасения относительно продовольственной инфляции

В то время как вчерашнее падение цен на нефть и обесценивание рубля вновь спровоцировало рост опасений по поводу продовольственной инфляции в России, пшеница наоборот поддерживает сельскохозяйственный рынок. Слухи о том, что Минсельхоз рассматривает возможность ограничения экспорта зерна и введения пошлин на минеральные удобрения, стимулировали рост мировых цен на пшеницу более чем на 1%. Тем не менее, мы считаем, что текущая цена на пшеницу с учетом обильных поставок на мировом рынке является справедливой, и придерживаемся нейтрального ценового прогноза.



Уоррен Kрайциг, аналитик сырьевых товаров банка Julius Baer