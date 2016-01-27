Восстановление индекса MSCI Russia маловероятно

В пятницу состоится заседание ЦБ России, где будет принято решение о размере ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 11%. С учетом ежегодной инфляции на уровне 11,3% и падением рубля к доллару на 11% с начала года вариант снижения ставки можно исключить.



Российская экономика по-прежнему в рецессии. В 2015 году ВВП сократился на 3.7% и в 2016 он, скорее всего, продолжит падение. В настоящее время правительство пересматривает текущий бюджет, поскольку он все еще сверстан исходя из средней цены на нефть в 50 долларов за баррель. Следовательно, бюджет, по всей вероятности, сократится.



Без резкого повышения цен на нефть устойчивое восстановление индекса MSCI Russia маловероятно. Кроме того, западные санкции по-прежнему оказывают давление на экономику России и вряд ли будут отменены ранее июля 2016 года.



Хайнц Ройтман, стратегический аналитик развивающихся рынков банка Julius Baer