Вход
Профиль Блог Лента Активность

Продолжается ралли, вызванное ростом коротких позиций на рынке нефти

28.01.2016 15:50 1 484 просмотра
Несмотря на присутствие негативных негативных фундаментальных факторов, вчера цены на нефть выросли до 33 USD за баррель на фоне спекуляций о возможном сокращении добычи на Ближнем Востоке и в России. Еженедельные данные Департамента энергетики США показали значительное увеличение нефтяных запасов в стране, снижение активности нефтеперерабатывающих заводов и рост импорта. Резкий поворот был обусловлен увеличением хедж-фондами коротких позиций на рынке фьючерсов, но фундаментальную причину перемен определить трудно. Но согласно данным американской статистики, влияние негативных факторов сохранится на рынке в ближайшие несколько недель. Речь, в частности, идет о том, что активность большинства НПЗ снижена из-за сезонных ремонтных работ, в связи с чем уровень запасов в нефтехранилищах вряд ли существенно упадет.
Отсутствие на рынке каких-либо признаков завершения период перенасыщенности удержит цены на черное золото в подвешенном состоянии в краткосрочной перспективе. Однако, мы считаем, что цены на нефть в среднесрочной перспективе превысят сегодняшние показатели.

Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius

Комментарии 1

Дмитрий  (Akela63)
#
"Резкий поворот был обусловлен увеличением хедж-фондами коротких позиций на рынке фьючерсов".
Это не ошибка? Увеличение коротких позиций вообще-то при прочих равных влечет падение цены на нефть, а вы начали с того, что она выросла. Может вы хотели сказать о закрытии коротких позиций?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения