Продолжается ралли, вызванное ростом коротких позиций на рынке нефти

Несмотря на присутствие негативных негативных фундаментальных факторов, вчера цены на нефть выросли до 33 USD за баррель на фоне спекуляций о возможном сокращении добычи на Ближнем Востоке и в России. Еженедельные данные Департамента энергетики США показали значительное увеличение нефтяных запасов в стране, снижение активности нефтеперерабатывающих заводов и рост импорта. Резкий поворот был обусловлен увеличением хедж-фондами коротких позиций на рынке фьючерсов, но фундаментальную причину перемен определить трудно. Но согласно данным американской статистики, влияние негативных факторов сохранится на рынке в ближайшие несколько недель. Речь, в частности, идет о том, что активность большинства НПЗ снижена из-за сезонных ремонтных работ, в связи с чем уровень запасов в нефтехранилищах вряд ли существенно упадет.

Отсутствие на рынке каких-либо признаков завершения период перенасыщенности удержит цены на черное золото в подвешенном состоянии в краткосрочной перспективе. Однако, мы считаем, что цены на нефть в среднесрочной перспективе превысят сегодняшние показатели.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius