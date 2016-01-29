Банк Японии ввел отрицательную процентную ставку

Сегодня глава Банка Японии (BoJ) Харухико Курода удивил рынки дальнейшим смягчением монетарной политики. После незначительных изменений в программе покупки активов, сделанных Банком Японии в декабре прошлого года, спад экономики страны восходящего солнца и рост инфляционных ожиданий на фоне роста курса иены, вероятно, побудили банк ввести отрицательную процентную ставку в размере -0.1%. Курода должен был действовать довольно быстро, поскольку лишь пятеро против четырех членов японского Центробанка проголосовали за снижение ставки.



Данная ставка будет применяться к текущим счетам финансовых институтов у Банка Японии, превышающим определенные значения аналогично тому, как это делает Национальный Банк Швейцарии. Кроме того, сейчас Банк Японии стремится достичь уровня 2% инфляции "в кратчайшие сроки", пересматривая, таким образом, предыдущий дедлайн, намеченный на конец года. Обновленные прогнозы показывают, что с учетом нового витка спада цен на нефть Банк намерен добиться своих целей к середине 2017 года.

Стоит отметить, что текущие новости ослабили японскую валюту до 120 йен за доллар.



Сьюзан Йохо, экономист банка Julius Baer