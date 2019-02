Julius Baer Group представляет результаты деятельности за 2015 год

Активы под управлением группы выросли на 3% и составили рекордные 300 млрд швейцарских франков (около 294,66 млрд долл. США). Скорректированная чистая прибыль до вычета списаний выросла на 20% и составила 701 млн швейцарских франков (688 млн долл. США). На финансовых результатах Julius Baer отразились резервы, сформированные банком в связи с расследованием властей США. Размер дивидендов возрастет на 10% до 1,10 швейцарских франков за акцию.

• Активы под управлением группы выросли на 3% или 9 млрд швейцарских франков и составили 300 млрд швейцарских франков (около 294,66 млрд долл. США), несмотря на негативный эффект значительных колебаний на валютном рынке, который обошелся банку в 10 млрд швейцарских франков. Чистый приток средств в 2015 году составил 12 млрд швейцарских франков (4,2% в годовом исчислении).

• Операционная прибыль выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,694 миллионов швейцарских франков (около 2,646 млн долл. США), а валовая прибыль осталась неизменной на уровне 94 базисных пункта (б. п.). Скорректированное соотношение расходов к прибыли выросло до показателя 67%, который находится в рамках целевого коридора 65-70% (руководство банка приняло решение снизить значение коридора в среднесрочной перспективе до 64-68%).

• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 52% и составила 279 млн швейцарских франков (274 млн долл. США) в связи с тем, что банк зарезервировал 547,25 млн долл. США под возможное окончательное и исчерпывающее соглашение с Минюстом США в рамках расследования властей США в отношении банка.

• Министерство юстиции США вынесло решение, согласно которому выплате подлежит сумма в 547,25 млн долл. США. В ближайшее время Julius Baer ожидает итога судебных слушаний, по завершении которых Банк и Минюст США объявят о финальных условиях урегулирования дела.

• Скорректированная чистая прибыль до вычета списаний (которая не включает в себя расходы, связанные с урегулирование претензий американских властей) выросла на 20% и составила 701 млн швейцарских франков (около 688 млн долл. США). Скорректированная прибыль в пересчете на акцию также выросла на 20% и достигла 3,21 швейцарских франка.

• Чистая прибыль по стандартам IFRS снизилась на 67% до 121 млн швейцарских франков (около 119 млн долл. США), а IFRS EPS - на 67% до 0,55 швейцарских франка. Хороший показатель чистой прибыли за этот период был нивелирован расходами на урегулирование претензий американских властей к банку.

• Совет директоров Банка в рамках ежегодного общего собрания акционеров, которое состоится 13 апреля 2016 года, планирует увеличить дивиденд, выплачиваемый по обыкновенным акциям на 10 % до 1,10 швейцарских франков за акцию.



Комментарий Бориса Колларди (Boris Collardi), Главного исполнительного директора Julius Baer Group Ltd.:

«Результаты за 2015год свидетельствуют о силе и операционной гибкости нашей Группы, которая, несмотря на рыночную турбулентность и негативное влияние ревальвации швейцарского франка, достигла рекордных размеров активов под своим управлением на уровне 300 млрд швейцарских франков при постоянно растущем притоке капитала и на 20% увеличила скорректированную чистую прибыль. Значительный рост прибыли был обусловлен также и синергетическим эффектом от поглощения подразделения Merrill Lynch по управлению активами за пределами США, которое была успешно завершено в сентябре 2015 года после перевода индийского подразделения под управление группы. После окончательного одобрения Минюстом США условий урегулирования дела в рамках расследования властей США в отношении банка, мы ожидаем, что в ближайшее время сможем завершить судебный процесс и объявить финальные условия урегулирования».







Справка о Julius Baer

Julius Baer Group – это ведущая банковская группа Швейцарии, специализирующаяся на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов, один из мировых премиальных брендов в области private banking. По итогам 2015 года общая сумма клиентских активов Julius Baer Group составила 385 млрд швейцарских франков, а сумма активов под управлением – 300 млрд швейцарских франков. Основной частью Группы является банк Bank Julius Baer & Co. Ltd., который в 2015 году празднует годовщину – 125 лет со дня основания. Его акции котируются на фондовом рынке Швейцарии Six Swiss Exchange и входят в Индекс Swiss Market Index SMI, включающий 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Швейцарской бирже.



Julius Baer насчитывает более 5000 сотрудников, из них свыше 1000 – менеджеры по работе с клиентами, Группа представлена в более чем 25 странах и 50 регионах. Штаб-квартира Группы расположена в Цюрихе. Группа также имеет офисы в Дубае, Франкфурте, Женеве, Гонконге, Лондоне, Лугано, Монако, Монтевидео, Москве, Сингапуре и Токио.