Развивающиеся рынки демонстрируют признаки спада

С начала года индекс S&P 500 потерял 6.4%, а индекс Stoxx Europe 600 - 8.3%. Неудивительно, что индекс MSCI Emerging Markets также снизился на 9.1%, поскольку в тяжелые времена все взаимосвязано. Тем не менее, данные за период с начала года содержат два интересных факта.



Во-первых, наибольший вклад в падение индекса MSCI Emerging Markets внес Китай, доля которого в падении составила 34%. Во-вторых, на четырех рынках - Индонезии, Малайзии, Таиланда и Турции - не велось активных распродаж с начала года. Мы бы не усматривали в этих данных ничего экстраординарного, но они могут стать первым признаками спада развивающихся рынков.



Хайнц Ройтман, стратегический аналитик развивающихся рынков банка Julius Baer