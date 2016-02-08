Время покупать золото в качестве страхующего актива

На рынке золота доминирует тенденция избегания рисков. Несмотря на крепнущий доллар, цены продолжили расти в пятницу и впервые с октября прошлого года закрылись на отметке выше 1,170 долларов за унцию. Золотые «медведи» покрывают короткие позиции на рынке фьючерсов, пока в поисках безопасной гавани ряд инвесторов выбирают золотые слитки.



Мы придерживаемся нейтрального прогноза и полагаем, что инвесторам следует для страховки включить золото в свои портфели. Если мировую экономику все-таки настигнет кризис (мы не придерживаемся этого сценария, хотя его вероятность растет), то к концу года мы ожидаем рост цен выше отметки 1,250 долларов за унцию. При условии, что кризисного сценария удастся избежать, мы прогнозируем откат цен до 1,100 долларов за унцию, что и станет, по нашему мнению, новым ценовым ориентиром на ближайшие 12 месяцев.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer