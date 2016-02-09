Цены на нефть нивелируют рост прошлой недели

Цены на нефть почти полностью отыграли назад прирост прошедшей недели и вновь опустились ниже 30 долларов за баррель на нефть марки WTI. Планы на регулируемое сокращение объемов производства по-прежнему будоражат рынки. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино сейчас принимает своих коллег по ОПЕК для обсуждения мер по поддержке цен на черное золото. Но хотя нефтяные державы демонстрируют готовность к переговорам, мы сомневаемся в их желании действовать. Большинство из них нуждаются в наличности и склонны скорее наращивать, чем сокращать производство, не в последнюю очередь по причине возвращения на рынок Ирана, претендующего на свой традиционный кусок экспортного пирога.



Кроме того, в США сланцевая отрасль сохраняет устойчивые темпы добычи. Последние данные официальной статистики прогнозируют сокращение производства сланца ниже 5 миллионов баррелей в сутки лишь через 1,5 года. Но данные также содержат значительные корректировки предыдущих прогнозов. И при отсутствии каких-либо признаков завершения периода перенасыщенности, цены на нефть в ближайшем будущем останутся в подвешенном состоянии.



Норберт Рюкер, глава отдела исследований сырьевых рынков банка Julius Baer