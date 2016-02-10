Золото - гарант безопасности в кризис

Сырьевые товары сейчас являются основной движущей силой распродаж на финансовых рыках, но в то же время демонстрируют неоднородность и признаки диверсификации. Вчерашняя распродажа нефти была спровоцирована повторным предупреждением Международного энергетического агентства о давлении на цены, которое сохраняется из-за избыточного предложения.



Более того, начало весеннего сезона и сокращение закупок НПЗ лишает рынок даже призрачных надежд на окончание периода перенасыщенности. Следовательно, в ближайшие недели цены на нефть останутся в подвешенном состоянии.



Черное золото стало драйвером растущей неопределённости на финансовых рынках еще и по той причине, что низкие цены сохраняют опасения относительно прекращения роста мировой экономики и последующих за этим случаев нарушения кредитных обязательств со стороны НПЗ.



Тем временем, господство медвежьих настроений на рынке поощряет инвесторов вкладываться в безопасные активы - золото, цены на которое уже подскочили до 1200 долларов за унцию. Нисходящий тренд последних лет, вызванный постоянной распродажей инвесторов своих золотых активов, возможно, подошел к концу, поскольку на текущий момент на рынке доминируют неопределенность и опасения относительно роста экономики, кроме того с повестки дня ушел вопрос о повышении процентных ставок.



Норберт Рюкер, глава отдела исследований сырьевых рынков банка Julius Baer