Слухи о сокращении поставок вызвали 10% скачок цен на нефть

Любой резкий подъем на 10% заставляет нас пристально следить за ценой на нефть, учитывая, что фундаментальные новости на рынке появляются редко. Разговоры о сокращении поставок продолжают будоражить рынки, но до сих пор они никак не подкреплены делом. Ценовое ралли в минувшую пятницу, скорее всего, было спровоцировано активностью коротких позиций на рынке фьючерсов.



Большинство нефтяных держав нуждаются в наличности и склонны скорее наращивать, чем сокращать производство, не в последнюю очередь по причине возвращения на рынок Ирана, претендующего на свой традиционный кусок экспортного пирога. Более того, если в 2008 году, Саудовская Аравия и ее ближайшие союзники временно сократили поставку нефти на рынки, наблюдая рецессию из-за дефицита спроса, то сегодняшний избыток черного золота вызван структурными факторами и зависит от поставок.



Сланцевую промышленность сейчас преследуют неудачи, но несмотря на это она становятся все более конкурентоспособной. Компания Wood Mac, осуществляющая консалтинг в сфере энергетики, недавно заявила, что по большинству сланцевых операций будет отрицательный кэш-флоу только при условии цен ниже 30 долларов за баррель. Иными словами, представители сланцевой отрасли, скорее всего, мгновенно среагируют увеличением поставок на любой крупный скачок цен на нефть в сторону 50 долларов за баррель и выше. Это развенчивает слухи о возможном сокращении поставок и показывает, как меняется рынок нефти под влиянием затухания суперцикла.



Переговоры о регулируемом сокращений поставок нефти продолжают будоражить рынки, провоцируя очередное ценовое ралли коротких позиций. Мы считаем, что перспективы этого вопроса сейчас неясные. Если исключить глубокий экономический спад в мире, то в среднесрочной перспективе мы по-прежнему прогнозируем цены скорее выше, чем ниже, поскольку сегодняшние волнения, в конечном счете, должны закончиться.



Норберт Рюкер, руководитель отдела анализа сырьевых рынков Julius Baer