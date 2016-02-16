Фиксируем прибыль на рынке драгоценных металлов

Под давлением крепнущего доллара золото подешевело на 5%, по сравнению с недавним максимумом, и этим утром торговалось ниже 1200 долларов за унцию. На фоне преобладающей тенденции избегания рисков и опасений по поводу роста мировой экономики, мы по-прежнему рекомендуем инвесторам включить в свои портфели золото в качестве страховочного актива.



Если мировую экономику все-таки настигнет кризис (мы не придерживаемся этого сценария, хотя его вероятность растет), то мы ожидаем рост цен на 12-15% от уровня прошлой недели. При условии, что наш сценарий реализуется и кризиса удастся избежать, цены вновь упадут до 1100 долларов за унцию в годовой перспективе. Поскольку кризисные опасения, скорее всего, будут развеиваться постепенно, спад цен не будет одномоментным, что позволит инвесторам распродать страховочные активы без существенных потерь.



Между тем, цена на платину и палладий снизилась примерно на 3,5% по сравнению с пиками прошлой недели. Учитывая низкий уровень текущих цен и медвежьи настроения рынка, мы считаем, что инвесторы уже подготовились к спаду мировых автомобильных продаж. Однако, статистика демонстрирует устойчивый рост продаж, поддерживаемый, в первую очередь, Китаем и Европой. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему придерживаемся бычьего прогноза относительно платины и палладия.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer