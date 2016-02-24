Не время для шуток о сокращении добычи нефти

Выступая на конференции в Хьюстоне, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил, что его страна не намерена сокращать добычу нефти. Правильнее это сделать, отметил он, странам с высокими издержками производства, в частности, компаниям, добывающим нефть из сланцев в США и нефтеносных песков в Канаде. Тем временем, министр нефти Ирана назвал предложение Саудовской Аравии о заморозке уровней добычи "шуткой", так как после отмены санкции Иран жаждет вернуть себе долю рынка.



В этой связи, а также на фоне слабых экономических данных из США и возврата на финансовые рынки тенденции к избеганию рисков, цены на нефть упали вчера более чем на 4%. Учитывая, что спрос на нефть переживает сезонный спад, рынок останется перенасыщенным, а цены - в подвешенном состоянии, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Что касается среднесрочного прогноза, мы по-прежнему считаем, что нефтяные котировки будут скорее на более высоких, а не низких уровнях. Однако мы не рассматриваем возможность их восстановления в долгосрочной перспективе.



А вот цены на золото вчера поднялись на 1,4% на фоне тенденции к избеганию рисков и повышения спроса на инвестиции в активы-«убежища». При нынешнем состоянии финансовых рынков, мы считаем, что инвесторам следует использовать золото в качестве страховочного инструмента, а активы компаний агросектора - для диверсификации портфеля. Так, вчера цены на сахар выросли более чем на 8% на фоне роста дефицита предложения.

Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer