ВВП Великобритании вырос в конце 2015 года

Управление национальной статистики (ONS) опубликовало вторую оценку ВВП Великобритании. В четвертом квартале прошедшего года экономика выросла на 0,5%, что соответствует первоначальной оценке, сделанной месяц назад.



Согласно опубликованным данным Великобритания демонстрирует сдержанные ожидания относительно будущего роста ВВП, по-прежнему рассчитывая на активное частное потребление в качестве основного фактора роста и предполагая дефицит в приросте основного капитала или инвестиций.



Объем экспорта в прошедшем квартале сократился, предположительно, в результате роста экономической активности еврозоны и ослабления фунта.



ВВП Великобритании демонстрирует стабильный рост. Тем не менее, данные статистики по-прежнему указывают на довольно застойное начало 2016 года и снижение уровня инфляции. В этом году у банка Англии отсутствует необходимость повышения ставок.



Дэвид Майер, экономист банка Julius Baer