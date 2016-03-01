Поставки нефти сокращаются и опасения перепроизводства уходят

Вчера цены на нефть поднялись выше 36 долларов за баррель, а стоимость природного газа упала до уровня многолетних минимумов - около 1,7 доллара за млн БТЕ. Согласно последним официальным данным прошлогодний спад буровых работ вызвал сокращение поставок, и сейчас производство нефти в США продолжает снижаться. Тем не менее, американский сланец демонстрирует исключительную устойчивость к спаду цен, а его добыча сокращается медленнее первоначальных ожиданий.



Слухи о регулируемом сокращении, возникшие с подачи Саудовской Аравии и России, в последние дни сошли на нет. Мы по-прежнему оцениваем перспективы конструктивного регулирования поставок как сомнительные, тем более, что после отмены санкций в январе на рынок вернулся Иран, претендующий на свою долю экспортного пирога. При условии сохранения роста мировой экономики мы прогнозируем скорее более высокие, чем низкие цены на нефть в ближайшие месяцы и предполагаем, что сокращение поставок и усиление спроса взвинтят цены до 40 долларов за баррель.



Что касается цен на природный газ, то они находятся под давлением из-за аномально теплой зимы. С учетом того, что отопительный сезон заканчивается, но производство газа остается устойчивым, мы уже не так уверены в бычьем прогнозе и длинных позициях.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer