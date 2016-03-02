Согласно индексу PMI производство по-прежнему в рецессии

Февральский индекс деловой активности в производственном секторе PMI не принес неожиданностей. Важнейший индикатор промышленного производства по-прежнему сигнализирует о рецессии большинства ведущих развивающихся рынков, включая таких гигантов, как Китай, Бразилия и Россия. Более того, производителям сырьевых товаров тоже нездоровится.



Зато в США нисходящий тренд остановился. Североамериканский индекс в феврале вырос до 49,5 пунктов, доказывая, что производственный спад оказался не столь серьезным.



Тем не менее, опубликованные данные не дают оснований надеяться на скорейшую стабилизацию в Китае, чей сценарий "жесткой посадки" может создать проблемы для финансовых рынков (хотя, на наш взгляд, это маловероятно). И есть опасения, что прогрессировавшие последние месяцы европейские экономики ждет спад.



Дэвид Майер, экономист банка Julius Baer