Ценовые колебания на рынке железной руды

В ходе торгов на сырьевой бирже в Сингапуре стоимость железной руды в понедельник выросла на 18%. Однако достигнутые показатели неустойчивы и не могут быть объяснены лишь фундаментальными факторами. Фактически ценам оказал поддержку сезонно слабый экспорт из Австралии и Бразилии, а также пополнение запасов китайскими потребителями. Сезонное пополнение ресурсов металлургическими заводами прошло интенсивнее обычного, поскольку к концу прошлого года запасы резко снизились.



Все эти факторы в совокупности заложили основу для роста цен, пуск которому дала остановка торгов на крупнейшей мировой бирже железной руды в Китае. Торги на менее крупной сингапурской бирже подхватили тенденцию и подтолкнули цены выше 60 долларов США за тонну. По состоянию на сегодняшнее утро, цены откатились назад до 51 доллара за тонну. Учитывая сезонный спад, мы прогнозируем дальнейшее снижение цен на фоне роста недорогих морских поставок и вялого спроса со стороны китайских металлургических заводов.



Принимая в расчет переход Китая от инвестиционно-ориентированной модели развития к потребительской, мы по-прежнему считаем, что потребление стали достигло пика. А значит, рынок железной руды останется перенасыщенным, поддерживая долгосрочный медвежий тренд. Мы ожидаем снижение цен до 35 долларов за тонну в годовой перспективе и рекомендуем воздержаться от активных действий в отношении горнодобывающей продукции.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer