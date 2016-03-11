Золото растет на фоне ослабления доллара

Вчерашнее решение ЕЦБ о дальнейшем стимулировании экономики стало причиной всплеска волатильности на финансовых рынках. Вначале ослабление евро относительно доллара опустило золото ниже 1240 долларов за унцию. Однако когда евро укрепился, цены на драгметалл быстро перешли к росту. В американской валюте золото подорожало на 1,5% и завершило торги на отметке 1272 доллара за унцию, в то время как в евро его цена не изменилась. Таким образом, рост цен был вызван колебанием валютных курсов, а не изменением стоимости самого товара.



С учетом всех факторов, возобновившийся инвестиционный спрос на золото как на физическом, так и на фьючерсном рынках, оказывает поддержку ценам. За этот месяц запасы физического золота выросли еще на 40 тонн, а с начала года – почти на 310 тонн. Настрой участников рынка фьючерсов становится более оптимистичным, на фоне предположений, что цены могут продолжить расти, опираясь на фундаментальные факторы.



Несмотря на существующие риски, мы, однако, рекомендуем инвесторам рассматривать золото в качестве страхующего актива для своего инвестиционного портфеля.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer