Драгметаллы получили послабление от ФРС

Цены на драгоценные металлы выросли на фоне того, что ФРС США стала более осторожной в прогнозах по процентным ставкам. Также росту котировок на драгметаллы способствовал и слабеющий доллар. В итоге золото и серебро выросли на 2,5% и 2,1%, а платина и палладий на 2% и 2,5%. Настроения на рынке золота становятся крайне бычьими, свидетельствуя о том, что восстановление цен было поддержано не только спросом на активы-убежища, но и спекулятивным спросом. Но, несмотря на улучшение настроений на финансовых рынках, мы рекомендуем инвесторам рассматривать золото в качестве страховочного актива в своих портфелях.



Серебро также продолжает движение в фарватере золота, хотя и не обеспечивая ту же сохранность активов. Поскольку серебро используется в промышленном производстве, цены на него периодически находятся под давлением в момент усугубления экономического спада.



Мы считаем, что цена на драгметаллы будут расти еще более активно в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer