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Запись первая

30.10.2011 18:23 3 1 079 просмотров
Я живу в 21-м веке!
Глянцевые журналы дали мне ориентир. Доступные кредиты стерли грань между "могу" и "хочу". Масс-медиа - отвечают за "мою" точку зрения.
Я - человек эпохи потребления.
Но вот в чем проблема.
Время разрушать и время строить.... Время разбрасывать камни и время собирать камни..... Время тратить и время платить по счетам....
Не спрашивай никогда, в чью дверь стучит коллектор. Он стучит в твою. (Хэмингуэй пару раз перевернулся).
Не знаю почему, но меня чертовски волнует: почему каждый россиянин с замиранием сердца следит за долларом. Из-за чего в солнечной жизнерадостной Испании безработица 21% (неужели статистики посчитали всех быков и тореадоров, оставшихся не у дел после запрета корриды?) Куда теперь полетит НАТО с мирными бомбардировками? Обанкротится ли Societe Generale?
И еще много-много вещей, в которых я почти ничего не понимаю, но которые, по словам умных мужчин и женщин с телеэкранов, могут повлиять на мировую экономику- российскую экономику - мой карман.
Человек эпохи потребления желает знать!

Комментарии 3

Першинг  (Першинг)
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Приветствую Вас, незнакомый человек!
Где же Вы раньше были?
Зайдите на форум. Там найдётся много для Вас интересного. Я уверена!
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Спасибо за совет.
Где же раньше я был?
Потреблял, конечно smile:)
Першинг  (Першинг)
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А сейчас? Сменили тренд?
Бросили?
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