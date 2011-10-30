Запись первая

Я живу в 21-м веке!

Глянцевые журналы дали мне ориентир. Доступные кредиты стерли грань между "могу" и "хочу". Масс-медиа - отвечают за "мою" точку зрения.

Я - человек эпохи потребления.

Но вот в чем проблема.

Время разрушать и время строить.... Время разбрасывать камни и время собирать камни..... Время тратить и время платить по счетам....

Не спрашивай никогда, в чью дверь стучит коллектор. Он стучит в твою. (Хэмингуэй пару раз перевернулся).

Не знаю почему, но меня чертовски волнует: почему каждый россиянин с замиранием сердца следит за долларом. Из-за чего в солнечной жизнерадостной Испании безработица 21% (неужели статистики посчитали всех быков и тореадоров, оставшихся не у дел после запрета корриды?) Куда теперь полетит НАТО с мирными бомбардировками? Обанкротится ли Societe Generale?

И еще много-много вещей, в которых я почти ничего не понимаю, но которые, по словам умных мужчин и женщин с телеэкранов, могут повлиять на мировую экономику- российскую экономику - мой карман.

Человек эпохи потребления желает знать!