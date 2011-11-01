Скучно работать в филиале банка Топ-40

Должно быть, из-за погоды. Да, точно из-за погоды.

С той стороны зарешеченного окна (а в банковских офисах сибирских городов еще остались кое-где зарешеченные окна) метет метель. Глупый водитель затянул с «переобувкой». В его рефлексах еще жива летняя нетерпеливость. Он то топнет, то резко затормозит. Его мотает из стороны в сторону на скользкой дороге, как биржевые индексы….. Того и гляди будет margin call.

Но мне не до индексов. И пока не до дороги. Я, конечно, курс доллара не предсказываю на Forexе, но дорожные риски хеджировал…… Зимней резиной. И правильно сделал. А вот дорожные службы снова окажутся не готовыми. Им как-то каждый год «как снег на голову». Про них спеть можно: «Ни думал ни гадал он, никак не ожидал он. Совсем не ожидал он, что и в этом году после осени будет зима. Трам-пам-па».

Так уж запрограммирован человек: надеяться на лучшее да верить в авось.

А у меня вот из-за погоды все наоборот….. Смотрю я на региональный банковский рынок, а внутренний голос шепчет: хеджируй. Хеджируй, черт тебя дери, пока совсем снег не выпал!

Скучно стало работать в банке. Чем больше банк – тем скучнее. Сегодня филиалы (пардон, уже почти всюду оперофисы) российских банков – существа беззащитные и несамостоятельные. Бюрократизированные неповоротливые махины банков развиваются по всей России по единому шаблону, невзирая на специфику региона. Создается впечатление, что региональная экспансия в период роста имела целью единственное «шобы былО», потому как эффективно управлять региональной сетью удается далеко не всем банкам. Например, Банк Москвы. У меня создалось впечатление, что весь бизнес работал в Москве и московском регионе, а филиалы были неким имиджевым придатком. Банк в топ 10 входит, значит, ему по статусу положено иметь сеть. Уж позвольте, я профаном прикинусь и прикроюсь общими словами типа «создалось впечатление», да «мне показалось». А то осерчает на меня Банк Москвы, придется потом в суде ответ держать. Лондон вряд ли меня радушно примет.

Реформирование банковской системы неумолимо движется по пути укрупнения и централизации. По замыслу реформаторов делается это для повышения устойчивости банковской системы и расчистки от непрозрачных, неустойчивых, полукриминальных банков.

Филиал банка за последние пять лет превратился из условно самостоятельной единицы в одну из рук многорукого чудища. Все права и полномочия прибрал головной офис, оставив региону обязанности. Рукам ведь мозгов не полагается. Хотя нет, костный мозг все же есть, чтобы понимать и исполнять команды Центра.

Так как бизнес-махина становится все больше, и уследить за всем становится труднее, банковские программы развиваются по пути унификации. Специфика региона, конкурентная среда и прочие индивидуальные особенности идеологов головного офиса не интересуют.

Понятно, что стратегия крупного банка направлена на стабильность и выживание. Не может весь механизм работать слаженно, если каждый винтик сам себе стратег. Не может армия быть боеспособной, если, получив приказ генерала, каждый солдат будет выбирать на карте свой маршрут движения. Это уже толпа получается.

И вот мы, менеджеры региональных филиалов (оперофисов) превратились в оловянных солдатиков. Заботливые методологи надели на нас шоры, чтобы не вертели по сторонам головой. Спереди привязали морковку на уровне глаз. Сзади – еще одну морковку на уровне…. Хм…... Дали пинка - мы побежали. Как поднажмем – кажется, что морковка спереди приблизилась и ее уже почти укусить можно. Как сбавим темп– чувствуем, что морковка сзади коварно подкрадывается. И если держать темп, то, быть может, и не наешься, но и не напорешься.

Скучно работать. Скучно ждать по неделе, пока второй и первый зам, а затем его величество Председатель правления подпишут решение комитета, на котором даже не присутствовали. Но без их подписей никто не берет на себя ответственность осуществить выдачу. Скучно наблюдать за братией выросших «коммерческих чиновников» - особый вид бюрократической банковской системы. Этаких статистов на разных должностях, которые имитируют бурную деятельность, скрываясь за ворохом инструкций, отчетов, распоряжений. Они всегда на виду. Словно зоркое око, наблюдают за тем, что ты делаешь. Но как только доходит до принятия конкретного решения – их и след простыл.

Сколько раз мы, простые региональные сотрудники, краснели перед своими самыми лучшими клиентами, с которыми добрые взаимоотношения складывались годами. И только по той причине, что абсолютно беспристрастные и справедливые службы Рисков решали подкрутить очередную гайку. Им, конечно, там, в центральном офисе, лучше видна общая картина состояния банка. Они там строят бизнес-модели и, если уравнение оказывается неверным – просто корректируют одну из переменных. Ну как им объяснить, что их переменные не постоянны на всей территории страны?

Вся система бизнеса того и гляди превратится в один парикмахерский станок с 4 острыми ножами.

«Но как же можно на этом станке стричь всех клиентов? У каждого же разная форма и размер головы???!!!!»

«О, не волнуйтесь. Это только до первой стрижки!!!».



Но подождите! Это ж я выбираю работу, а не она меня. Почему бы не пойти в местный банк? Полномочий сколько угодно. С Предправления можно здороваться каждое утро. Мы, конечно, не можем бороться за клиента в ценовой плоскости из-за постоянного дефицита ресурсной базы. Зато наш индивидуальный подход и скорость принятия решений многих может обаять.

А между тем мамонты и слоны банковского рынка в лице господ Грефа и Вьюгина пытаются пролоббировать повышение капитала банков до 1 млрд. руб. с 2013 года и до 3 млрд. руб. с 2015 года. А ведь у нас в стране менее 30% банков дотягивают до капитала в 1 млрд. руб. Это что, простите, геноцид?

Не только частные региональные банки, но и кэптивные региональные банки сгорят в таком случае в огне инквизиции. Местные банки и так похожи на канатоходцев. Все время на волоске от нарушения какого-нибудь норматива.

Как там пел Бутусов?

«Под колесами ЦБ… »

«Ну дак шуруй в Москву! Там этих возможностей – в разы больше» - скажете Вы и подумаете, ну вот, какой же он зануда. Мир полон возможностей, а у него, как у плохого танцора, все что-то мешает.

Некоторые так и поступают. Исчерпав возможности региона, устремляются дальше – в Москву. Мне тоже предлагали, щекоча «потребительскую железу» сладкими цифрами потенциального заработка.

«Эй ты, птичка. Летим со мной. Там столько вкусного».(С).

А я остаюсь. Потому что люблю свой город. Потому что проще уехать, как оказывается, чем остаться. Потому что есть и другая Россия. В ней тоже нужно кому-то жить. А не выживать.

Эх! Аж в носу защипало от нахлынувших патриотических чувств.

Ну, правда, дорогие Вы мои. Ну, почему многие ум/глупость других людей определяют лакмусовой бумажкой под названием: билет в Москву в один конец? Почему если я умный, то обязательно должен туда? И наоборот. Если туда – значит смелый, умный и успешный. Ведь здесь мой дом, моя родина. Я хочу жить здесь, здесь приносить пользу. Здесь, кстати, платить налоги. Здесь развиваться и расти. Здесь чувствовать себя специалистом, человеком, личностью, а не клерком без личной жизни и чувства гордости?

Я смотрю в зарешеченное окно…. И понимаю. Ох, не случаен этот образ зарешеченного окна. Региональная банковская система централизуется до максимума. Теперь в регионе, как на строительстве Беломорканала, нужна просто исполнительная, покорная, необидчивая рабочая сила. Необидчивая, кстати, чтобы ругаться на них матом во время селекторов.

Прыткие, конечно, уезжают. Но и их догоняет система. Забавно наблюдать, как твои вчерашние коллеги по несчастью и притеснениям вдруг начинают пыжиться изо всех сил. В них появляется налет надменности. Они быстро забывают про те региональные проблемы, о которых когда-то говорили сами. Отвернешься на минуту, потом снова взглянешь и ахнешь! Они уже трансформировались в белое вещество мозга, в проводников и полупроводников от центра к рукам.

Я бы хотел продолжать работать в банковской системе моего региона. Но внутренний голос говорит – лучше не будет. Скоро фабрика завладеет миром. А ты станешь ее станком.

Смирись…..

Или хеджируй из банковской сферы.

Пока не выпал снег.

