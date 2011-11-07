Три любимых банкирских буквы

Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Создавая (покупая) банк, банкиры уделяют внимание выбору его названия не меньше, чем родители имени новорожденного. Недаром старались «креативщики» для Игоря Кима: они не просто объединили названия УРалвнешторгбанка» и «СибАкадембанка» в «УРСА», но и учли, что «УРСА» переводится с латинского – «белая медведица» и даже логотип придумали в форме звездной медвежьей лапы.

Найдутся скептики, которые скажут: «Какую ерунду придумал! Лапы, крылья, хвосты…. Все зависит от качества менеджмента, ресурсной базы, конкурентоспособности продуктовой линейки, баланса между бизнесом и рисками. И от многого-многого другого, без чего банк не может быть успешным. А название – оно второстепенно, и стать определяющим для судьбы банка никак не может. Ведь, как иначе объяснить, что банки с такими жизнеутверждающими названиями, как «Фаворит» (Москва), «Оптимист» (Махачкала), «Супербанк» (Благовещенск), «Президент-банк» и банк «Премьер» (оба москвичи), целых два «Прима-банка» (один из Москвы, другой из Самары) остались лишь в Книге памяти Banki.ru. Одних приобрели более крупные банки, другие лишились лицензий. Наконец, банк «Надежда», который (если верить пословице) должен был бы умереть последним, преставился в 1996 году….»

Тогда почему есть банк «Акрополь», но нет банка «Некрополь»? Почему целых 16! банков начинались со слова «Первый»? Есть даже банк «Единственный» (не беда, что в седьмой сотне по рейтингу Banki.ru). Значит не так безразлично собственникам, под каким названием выходить в открытое плаванье. А посему, вооружившись тонной усидчивости и долей юмора, я решил покопаться в названиях банков, существующих ныне и существовавших ранее, за 20-летний период новой российской банковской истории.

Итак, давайте для начала ответим на вопрос: что это за три любимых банкирских буквы? Оказалось, это буквы «С», «М» и «К». Из трех с лишним тысяч кредитных организаций названия 28% из них начинались с одной из этих букв. Это просто замечательно! У отечественной банковской системы большое будущее, раз первые буквы самых популярных названий складываются в аббревиатуру МКС - «международная космическая станция». Поверьте, это намного лучше, чем если бы любимыми первыми буквами были «А», «П», «О» и «Ж» (аббревиатуру придумайте сами). На них приходится 17% названий.

Самой нелюбимой буквой (помимо «Ь», «Ы» и «Ъ», на которые и названий-то приличных не придумаешь) стала буква «Щ». Единственный банк «Щегрыкомбанк», просуществовав 2,5 года, присоединился к не менее труднопроизносимому «Курскпромбанку» и прекратил свое существование. Было это в далеком июле 1993 года. Больше желания назвать банк на «Щ» ни у кого не возникло. Нет, и не было в России банка «Щедрость» (где банк и где щедрость?!). Или «Щучье веление», который мог бы специализироваться на POS-кредитовании. А что?! Любой покупатель «Эльдорадо» мог бы сказать: «По «Щучьему велению», по моему хотению полезай-ка чайник мне в пакет!»

Не любят банкиры называть свои банки на букву «Ж» (из-за понятных ассоциаций). Из 6 банков на «Ж» живы только 2. А так здорово было бы создать банк, финансирующий отечественную мультипликацию. И назвать его, к примеру, ОАО АКБ «ЖилБылПёс»

Давая банку название, банкиры чаще всего берут за основу либо местонахождение банка, либо его профессиональный профиль. «Тюменьагропромбанк», например. И всем понятно, где находится банк и на чем специализируется.

«А как ты хотел», - скажете вы. - «Банковское дело – вещь серьезная! В нем нет места для веселья».

А между тем, не все банкиры скучны и дотошны. Не в пример исканиям Кима с его «УРСОЙ», самые ленивые владельцы называли свои банки просто: «Виктор», «Александр», «Аскольд». Или даже так: «Шура-банк». Других тянуло на женские имена. Целых две «Алисы» провалились в кроличью нору, да так и не вернулись из Страны Чудес. А сколько их еще было… «Алина», «Глориябанк», «Марго»…. Но:

Красотки ветрены, и ныне

Из них не сыщешь никого…..

Был еще «Гея-Банк», и тут стоит пояснить, что Гея – это вообще-то богиня земли, а не ориентация его владельца. Банк имел целью развивать продовольственный комплекс и торговлю, между прочим. Но, видимо, в ЦБ часто путали, и, в конце концов, отобрали у банка лицензию.

И это только начало. Как любит повторять сатирик Задорнов на концертах: «Ррано! Наберите воздуху в грудь». Ну что? Набрали? Тогда поехали по ухабам нестандартных названий вместе с казанским банком «Сельские дороги».

В 2011 году ушел с московского рынка «Рабобанк». Самый честный был банк, одним своим названием информировал всех соискателей работы, что их ждет в банковской сфере. До него таким же честным был банк-лозунг «Труд-Банк». Его уже лет как 16 нет: ну не любят люди работать!

Вызвал бы у меня сомнение, как у потенциального вкладчика, банк «Поиск». Но ликвидировался он еще до моего совершеннолетия. А то было бы сейчас: «А где найти «Поиск? Мне бы вклад забрать!».

Не претендовал на первенство московский «Второй Банк». Но в ЦБ посчитали, что Второй Такой Банк уже есть, и отозвали у скромного банка лицензию.

Наводили в свое время на самые неприличные ассоциации банки «Уникал» и «АунусБанк». Первый, кстати, и кончил с дурным запашком в 1995 году.

В Красноярском Крае свой юмор: банк «Минуса» Только представьте, каким мог бы быть радио ролик: «Здравствуйте, я – бизнесмен и моя компания уже давно в «Минусах»! «Банк «Минуса» - заморозим и сохраним!»

Умилил меня своим названием банк «Забота». Зато следующие названия просто испугали! Банк «Пиранья»! А вот дагестанцев он совсем не пугал. Дагестан не в Южной Америке, в Тереке пираний нет. Не пугал дагестанцев и банк «Три девятки» (но мы-то знаем, во что превращается число 999, если все встанет с ног на голову).

И, наконец, лидер клиентских страшилок: «Пыталово-Банк»!!!! (кошмар какой!) Пришлось найти на карте город Пыталово Псковской области, чтобы убедиться, что банк существовал и был назван не из-за особого подхода к клиентам. Интересно, если бы он продолжал существовать и собрался выходить на мировые рынки? Как перевести название? Bank of Tortures????!!!!!!

Некоторым банкирам, особенно в начале девяностых, когда пришла мода на зарубежное, очень нравились иностранные слова. Банк мог бы называться «Семейный», а называется - «Фемили»; «О, счастливчик» - «ЛакиБанк»; «Лучший» - «БэстБанк», а тезка банка «Надежда» - «ХоупБанк».

Были и другие: банк поэтов «РифмаБанк», давно съеденный банк «Бройлер» из города Городище Волгоградской области, не воскресший после отзыва лицензии банк «Воскрешение». Сейчас их нет. Не дожил до 21 века банк «Прогресс2000». Не доехали до наших дней банки «Жигули» и «АвтоУАЗБанк». Сказал всем au revoir! банк «Авуар». Продешевился «Демпингбанк». Канули в лету времена, когда деревья были большими, а названия банков смешными. Теперь, даже «Банк Сосьете Женераль Восток» не заставит покраснеть целомудренную девицу. Был, да вышел весь, растворившись в Росбанке.

Банкиры современности стали серьезнее и любят профессиональные словечки. Снискать доверие «‘англицким» словцом «Траст» хотят 16 банков. Слово «финанс» и его производные используют в названии 26 банков. Но самыми популярными остаются слова: «кредит» - 51 банк, и «Инвест» - 52 банка.

Из интересных названий дожили до наших дней: «БУМ-Банк» из Нальчика, Кабардино-балкарский «Прохладный» банк, проект «Пойдем!» финансовой группы «Лайф», банк «Смолевич» (надеюсь, назван не из-за того, что менеджеры только и делают, что ходят за угол «посмолить»), банк-привидение или просто «Спиритбанк» и банк «Химик» («Мы не химичим!»). К «Мой Банк» в Иркутске горожане уже привыкли, хотя поначалу всем было ужасно интересно, кто тот хвастунишка, что этим банком владеет!

В связи с продолжающейся тенденцией к укрупнению, думаю, те небольшие региональные банки, что еще носят забавные названия, в скором времени уйдут с финансовой сцены. Кто-то поплатится лицензией, не сумев выполнить ужесточающиеся требования ЦБ РФ. Кого-то купят «топовые» банки. И останутся лишь скучные названия «Всемирный», «Транснациональный», «Объединенный», «Евроазиатский».....

А как, наверное, было здорово ощущать себя зубом мудрости в брянском банке «Десна»….

