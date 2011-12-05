Иркутск – середина сети

«Других городов - их немало на свете,

Взгляни на восток и на запад взгляни,

Сквозь тысячи верст мы свой город заметим,

Любимый Иркутск, середина Земли».



Сорок лет назад эти строчки иркутского поэта Марка Сергеева были положены на музыку московского композитора Евгении Туманян. Получилась песня о самом лучшем городе на земле 

Иркутск – середина земли!

Поедешь на запад – и через 4,5 тысячи километров ты в Москве.

Поедешь на восток – и через 4,5 тысячи километров ты во Владивостоке.

Географов, картографов, проводниц и пилотов гражданской авиации прошу простить за допущенные неточности. Конечно, Москва – еще не западный край России. Конечно, километраж взят с погрешностью. Но суть не в этом. А в том, что за годы существования песни, фраза «Иркутск – середина земли» стала нарицательной. И каждый иркутянин точно знает, где пуп земли и талия его родины.

Хотя песни иногда ошибаются. То что «широка-а страна моя родна-ая»- знают все. Но вот лесов, полей и чистых рек в ней уже значительно меньше.

А банков?

А что банков?

По данным ЦБ РФ на 03 ноября 11 года на территории РФ зарегистрирован 931 банк и 62 небанковских кредитных организации. Сеть их отделений и банкоматов опутывает страну, как гирлянда новогоднюю елку. То есть криво да неравномерно. Где-то все сияет. Где-то часть лампочек перегорела. А тот бок, что к стене, можно вообще не украшать: и подлезть трудно, и красоты никто не увидит.

Центр гирлянды находится там, где зажигается главная елка страны. Если бы граф Толстой писал роман «Война и мир» сегодня, отрывок из романа мог выглядеть так: «Открыв 2GIS на 01.11.2011, Пьер Безухов и здесь обнаружил Число Зверя. Ровно 666 банков было в Москве». 666!!! Дальше Толстой писал бы: «Открытие это поразило Пьера. Занимаясь вычислениями, он написал Le Gref. Потом Le Kostin. Наконец, L’Ignatyev, но сумма цифр выходила меньше 666».

Пьера постигла бы неудача в лингво-математических изысканиях. Будем надеяться, что Зверь из Апокалипсиса не среди нас. Что никто из живущих ныне банкиров не прячет хвост в штанине, а копыто в офисной туфле. Потому что банков в Москве согласно 2GIS – 655. Это Сбербанк для осознания масштабности перечислен в списке банков 12 раз.

…«Так вот кто тянет всю систему к 666!!!» - подумал неугомонный Пьер Безухов»…..

Но оставим классика русской литературы в покое. Лучше взглянем на карту Москвы в 2GIS. Каждое отделение банка, каждый банкомат, любая точка присутствия на ней отмечается рыжей каплей. Из-за этого издали Москва напоминает то ли поле жарков, то ли березовый лес осенью. То ли рой пчел, в конкурентной борьбе опыляющий 11,5 миллионов москвичей и 900 тысяч зарегистрированных в столице юридических лиц. Moscow never sleeps (с). Moscow желает всего самого современного и прямо сейчас! И «число 655» дает ей то, что она хочет через 4,3 тысячи офисов и 7,9 тысяч банкоматов, разбросанных по всему городу. Жизнь кипит. Горят щеки московских клиентских менеджеров, горят глаза их руководителей.

В меланхоличном Петербурге тоже оживленно, хотя и не сравнить со столицей. 192 «пчелки» опыляют город, перенося пыльцу финансовых потоков от одного субъекта к другому, собирая сладкий нектар доходов. 4,8 миллиона жителей четвертого по численности города Европы толкутся в 1,5 тысячах банковских офисов и давят на кнопки 4 тыс. банкоматов.

Но стоит двинуться вглубь России, как банковская сеть начинает редеть. Словно круги на воде расходятся отделения и банкоматы от центра, постепенно затухая и почти исчезая на просторах Якутии и Забайкальского края. В Ростове-на-Дону 109 банков, в Нижнем Новгороде – 108, в Самаре – 101. В Екатеринбурге - 88 банков. В третьем по численности городе России Новосибирске – 86 банков, хотя число жителей на 123 тыс. больше, чем в Екатеринбурге. В Тюмени представлено 83 банка, в Омске– 75. В Красноярске – 69. В Иркутске – 61. В Улан-Удэ – 26. В Якутске – 22. В Чите – 17. В Благовещенске – 20. В Хабаровске – 32, Во Владивостоке -49 (15 из них – дальневосточные).

Вот раньше покорители Сибири и Дальнего Востока были. Без страха и сомнений лезли в самую гущу лесов. Похабов, Ермак, Хабаров…. Землепроходцы, авантюристы, хулиганы….. Занимали берлоги медведей. Отбирали орехи у белок. Крали мед у пчел, чтоб варить медовуху!!!!! Банкир-завоеватель современности совсем не тот. Осторожен. Расчетлив. Пуглив. Добравшись до Иркутска, глядит он в белизну заснеженных равнин да в гущу таежных лесов из уютного гостиничного номера…. И идти дальше ему «чего-то неохота». Не пошли дальше столицы Восточной Сибири Уралсиб, Национальный резервный банк, Открытие, Мой Банк, Банк 24, Юникредит, Нота Банк. Перескочили из Иркутска сразу на Дальний Восток, минуя Якутию и Забайкальский край, «Пойдем», МДМ, Интеза, Номос. Не захотели иметь дело с Бурятией и Забайкальским краем Альфа-Банк и Газпромбанк….

Но….. Осуществив экстренное торможение в Иркутске, банки создали сами себе толчею. 61 розничному и универсальному банку теперь приходится, работая локтями и менеджерами, бороться за положительный финансовый результат в небольшом в общем-то городе. 584,9 тыс. человек по данным на 01 января 2011 года проживает в Иркутске. На один банк приходится в среднем по 9,6 тысяч человек (считая, конечно, не только работающее население, но и стариков, детей, инвалидов, полоумных, бомжей, наркоманов, зэков и т.д.) Для сравнения, в Москве на 1 банк приходится 17,4 тысячи «брутто-клиентов», в Санкт-Петербурге – 25 тыс., в Новосибирске - 17,2 тыс. человек, в Красноярске – 14,3 тыс. человек. Даже в обходимой многими стороной Чите на один банк приходится 19 тысяч потенциальных клиентов. Ох Иркутск! Жаркое место!!! Горят пятые точки клиентских менеджеров, горят щеки их руководителей, сверкают глазами их кураторы. Все тут собрались. «ТОП-15?» «В полном составе!» «Короли розницы?» «Присутствуют». «Два «ЮНИта»? «В наличии!» Итого: 40 москвичей, 5 дальневосточных соседей, 3 гостя с Урала, пара питерцев, по одному гостю из Самары и Костромы, один двоюродный брат из Улан-Удэ. И, конечно, хозяева. Выросшие и окрепшие в суровых сибирских условиях. Богатыри! Один краше другого! Все восемь штук!

Тесно, нечего сказать. Зато клиенты торжествуют. Повышенная конкуренция создает рынок предложения и способствует избалованности клиентов.

Так и живем. 550 банковских офисов (это по одному офису на тысячу человек, намного свободнее, чем в других городах!), 400 банкоматов во всех частях города, четверть из которых входит в Объединенную Расчетную Систему. Коэффициент рождаемости вырос на 18%, а коэффициент смертности снизился на 8% по сравнению с предыдущей переписью населения. Приходят новые банки. Нота-банк. СКБ-банк. Недавно шел по улице и увидел новую вывеску - «Мособлбанк». Чего уж они ищут у нас – это их дело. А мы живем!!!! Банки в тесноте, клиенты не в обиде.



"Cashin в Заларях вам покажется бредом,

И очень в Сибирь неохота идти.

Но кто тогда даст нам потреб с автокредитом?

Любимый Иркутск, середина сети».