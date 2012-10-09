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Октобер номер 9

09.10.2012 20:36 4 1 594 просмотра
Проснись и прочти мой проект Рифманьюс.
Он мудр как Толстой и успешен как Брюс.
Найдешь ты в нем новости разных сортов.
О ставке ЦБ, об удоях коров.
О выборах в Химках, о газе в трубе.
О том, во что хочется верить тебе.
О том, что хотели бы греки от Меркель,
О том, перед чем даже Дом Второй меркнет.
О том, как живется хозяйке косы…..
Читай, улыбайся, мотай на усы.

Девятый октобер. Суров и прекрасен.
Стал Нобеля выбор по физике ясен.
Корейцы опять угрожают Америке,
Министры финансов почти что в истерике.
Спортсмен хочет падать со скоростью звука.
Рост цен на шампанское. Вот невезуха.
Снаряды опять у вояк долбанули,
А власти Москвы КСО обманули
Минфин с СКР снова треплют Мавроди.
И Путину Мерс надоел его, вроде.
Продолжил бензин повышаться в цене….
Так здорово жить в нашей славной стране!

Комментарии 4

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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А Курашов не автор?
Татьяна Долякова  (2308tanya)
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Мне кажется любопытным творческое и философское осмысление событий smile:flowers:
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