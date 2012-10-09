Октобер номер 9

Проснись и прочти мой проект Рифманьюс.

Он мудр как Толстой и успешен как Брюс.

Найдешь ты в нем новости разных сортов.

О ставке ЦБ, об удоях коров.

О выборах в Химках, о газе в трубе.

О том, во что хочется верить тебе.

О том, что хотели бы греки от Меркель,

О том, перед чем даже Дом Второй меркнет.

О том, как живется хозяйке косы…..

Читай, улыбайся, мотай на усы.



Девятый октобер. Суров и прекрасен.

Стал Нобеля выбор по физике ясен.

Корейцы опять угрожают Америке,

Министры финансов почти что в истерике.

Спортсмен хочет падать со скоростью звука.

Рост цен на шампанское. Вот невезуха.

Снаряды опять у вояк долбанули,

А власти Москвы КСО обманули

Минфин с СКР снова треплют Мавроди.

И Путину Мерс надоел его, вроде.

Продолжил бензин повышаться в цене….

Так здорово жить в нашей славной стране!