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Октобер номер 10

10.10.2012 17:44 2 1 069 просмотров
Десятый октобер принес эхо марта:
Свело поручение в метре от старта.
Ни крауд, ни сорсинг не дал результатов,
Ни долгих дискуссий, ни жарких дебатов.
Похоже, народу уже до… звезды
Как тратит у нас государство ярды,
И что закупает чиновничек ушлый…..
Страна задолбалась быть неравнодушной.
Текут миллиарды как тонны воды,
Но мне до звезды. И тебе – до звезды.
Кто крайним останется? Минэконом.
Министра похоже смешают с… вином.
В письме умоляет министр : «Спаси!
Союз, ТПП и Опора Руси»
Ну что же, давай подождем их ответ:
Спасут краудсорсинг они или нет?

Еще Самуцевич судья отпустил.
Вакцины Онищенко недокупил.
Допрос Удальцова до завтра отложен.
Глава «телекома» еще не низложен.
Добычей не стал для собак важный стерх.
И доллар пополз потихонечку вверх.
Вот так и живется, ни шатко ни валко.
И только Мариночку Голуб так жалко…..

Комментарии 2

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Молодец! Актуальность - превыше всего.

А почему №10? Будешь каждый день что-нибудь подбрасывать?
Я собственно не против, smile;) но номеровать стихи датами...
как то до сих пор было не принято.
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Такова задумка. Новости в рифме. Новый день-новые рифмы
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