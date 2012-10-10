Октобер номер 10

Десятый октобер принес эхо марта:

Свело поручение в метре от старта.

Ни крауд, ни сорсинг не дал результатов,

Ни долгих дискуссий, ни жарких дебатов.

Похоже, народу уже до… звезды

Как тратит у нас государство ярды,

И что закупает чиновничек ушлый…..

Страна задолбалась быть неравнодушной.

Текут миллиарды как тонны воды,

Но мне до звезды. И тебе – до звезды.

Кто крайним останется? Минэконом.

Министра похоже смешают с… вином.

В письме умоляет министр : «Спаси!

Союз, ТПП и Опора Руси»

Ну что же, давай подождем их ответ:

Спасут краудсорсинг они или нет?



Еще Самуцевич судья отпустил.

Вакцины Онищенко недокупил.

Допрос Удальцова до завтра отложен.

Глава «телекома» еще не низложен.

Добычей не стал для собак важный стерх.

И доллар пополз потихонечку вверх.

Вот так и живется, ни шатко ни валко.

И только Мариночку Голуб так жалко…..