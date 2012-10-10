Октобер номер 10

Десятый октобер принес эхо марта:
Свело поручение в метре от старта.
Ни крауд, ни сорсинг не дал результатов,
Ни долгих дискуссий, ни жарких дебатов.
Похоже, народу уже до… звезды
Как тратит у нас государство ярды,
И что закупает чиновничек ушлый…..
Страна задолбалась быть неравнодушной.
Текут миллиарды как тонны воды,
Но мне до звезды. И тебе – до звезды.
Кто крайним останется? Минэконом.
Министра похоже смешают с… вином.
В письме умоляет министр : «Спаси!
Союз, ТПП и Опора Руси»
Ну что же, давай подождем их ответ:
Спасут краудсорсинг они или нет?
Еще Самуцевич судья отпустил.
Вакцины Онищенко недокупил.
Допрос Удальцова до завтра отложен.
Глава «телекома» еще не низложен.
Добычей не стал для собак важный стерх.
И доллар пополз потихонечку вверх.
Вот так и живется, ни шатко ни валко.
И только Мариночку Голуб так жалко…..
Комментарии 2
А почему №10? Будешь каждый день что-нибудь подбрасывать?
Я собственно не против, но номеровать стихи датами...
как то до сих пор было не принято.