11.10.12
Одиннадцать-десять. Курю невротически
Прогноз по Америке пессимистический.
Там сдача отчетности в самом процессе. Я
Слышу ужасное слово РЕЦЕССИЯ.
Эти прогнозы вгоняют в истерику.
Открыли мне вновь журналисты Америку.
Алкоа в убытке – лишь только начало.
Кажися, Титаник отплыл от причала.
С другой стороны – да какое мне дело.
Что дядюшка СЭМ напряжен до предела.
И пусть себе чахнут! От нас не убудет.
Но мне возражают, что всем хуже будет.
Толкни одну карту, и нет больше домика.
Такая всемирная, блин, экономика.
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