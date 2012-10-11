Октобер номер 11

11.10.12

Одиннадцать-десять. Курю невротически

Прогноз по Америке пессимистический.

Там сдача отчетности в самом процессе. Я

Слышу ужасное слово РЕЦЕССИЯ.

Эти прогнозы вгоняют в истерику.

Открыли мне вновь журналисты Америку.

Алкоа в убытке – лишь только начало.

Кажися, Титаник отплыл от причала.

С другой стороны – да какое мне дело.

Что дядюшка СЭМ напряжен до предела.

И пусть себе чахнут! От нас не убудет.

Но мне возражают, что всем хуже будет.

Толкни одну карту, и нет больше домика.

Такая всемирная, блин, экономика.