Октобер номер 12 (предweekendовый)

12.10.12Двенадцатый день – снова повод бояться. ЯВижу газету: «В Китае инфляция».Сгущаются тучи, все очень непросто-Китай заигрался с политикой роста.Растут на энергоносители цены:Купить киловатт чтоб - продай Порш Кайена.Дельцы мировые за эту оказиюУносят цеха во Вьетнам и Малайзию.Народ возмущен. Вопрошает коммуна:«Куда завели нас – потомки Цзэдуна?Что миру Италии скудной протестыКогда недовольных мильярд в поднебесной?Как топнут китайцы ногой с возмущением!И кончится дело орбиты смещением …Полезли мне в голову мысли противные.Кто шить тогда будет костюмы спортивные?Неужто однажды закончится вразЛюбимый с младенчества бренд «Абибас»?За всем вышесказанным – вывод кармический:Китайское чудо – проект утопический.С другой стороны тоже грабли да вилы.Кристина Лагарт очень всех удивила.Осталась без соли и сахара в домеИ сразу решила: нельзя экономить.Даешь всем бургундского и канапе!!!!Иначе есть риск потерять ВВП!Пред мыслью о кризисе мир в страхе пятится.Одна только новость хорошая - ПЯТНИЦА!!!!!!!!!Всех поздравляю с окончанием трудовой недели. Хороших выходных. До понедельника