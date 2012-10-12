Октобер номер 12 (предweekendовый)

12.10.12
Двенадцатый день – снова повод бояться. Я
Вижу газету: «В Китае инфляция».
Сгущаются тучи, все очень непросто-
Китай заигрался с политикой роста.
Растут на энергоносители цены:
Купить киловатт чтоб - продай Порш Кайена.
Дельцы мировые за эту оказию
Уносят цеха во Вьетнам и Малайзию.
Народ возмущен. Вопрошает коммуна:
«Куда завели нас – потомки Цзэдуна?
Что миру Италии скудной протесты
Когда недовольных мильярд в поднебесной?
Как топнут китайцы ногой с возмущением!
И кончится дело орбиты смещением …
Полезли мне в голову мысли противные.
Кто шить тогда будет костюмы спортивные?
Неужто однажды закончится враз
Любимый с младенчества бренд «Абибас»?
За всем вышесказанным – вывод кармический:
Китайское чудо – проект утопический.
С другой стороны тоже грабли да вилы.
Кристина Лагарт очень всех удивила.
Осталась без соли и сахара в доме
И сразу решила: нельзя экономить.
Даешь всем бургундского и канапе!!!!
Иначе есть риск потерять ВВП!
Пред мыслью о кризисе мир в страхе пятится.
Одна только новость хорошая - ПЯТНИЦА!!!!!!!!!
Всех поздравляю с окончанием трудовой недели. Хороших выходных. До понедельника
Комментарии 1
Одна только новость хорошая - ПЯТНИЦА"...
Для кого ПЯТНИЦА, а для кого - тяпница...