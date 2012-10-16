Октобер №16 - Международный День Шефа

Сотрудник! Сечешь направление вектора?
Сегодня поздравь-ка начальника сектора.
А ты не сиди как начальник без дела,
Ведь ждет поздравлений Начальник отдела.
Начальник отдела – не надо стеснения,
Заждался тебя уж Глава управления,
Который торопится страстно и пламенно
Директора расцеловать Департамента.
Директор- потрать пять минут от обеда,
Наверх поднимись и поздравь-ка зампреда.
Зампред – оторвись ты от дел на мгновение!!!!
Ведь ждет поздравлений твоих Предправления.
Смотрите! Сотрудников толпы желающих
Поздравить сегодня своих управляющих.
Без дрожи в коленках, без нервов и спешки
Поздравьте Черкасову Надю орешки.
Цэбэшки-Игнатьева, Монина – райффа,
Не выслуги из-за, а так, ради кайфа
Умалу поздравь добрый житель Перу.
Филиппа поздравь коллектив банки ру.
Поздравьте гурьбою Сбербанковцы – Грефа.
Сегодня есть повод - всемирный день Шефа.
Срифмованная новость: 16 октября - Международный день Шефа (или Национальный день босса). Не стоит забывать, что руководитель – это профессия, а не титул. Почему не поздравить с этим праздником хорошего Шефа? Как считаете?
Кто стесняется лично – оставляйте свои поздравления прямо в комментариях. Вдруг Шеф прочитает – ему будет приятно.
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