Вход
Профиль Блог Лента Активность

Октобер №16 - Международный День Шефа

16.10.2012 15:31 2 1 140 просмотров
Сотрудник! Сечешь направление вектора?
Сегодня поздравь-ка начальника сектора.
А ты не сиди как начальник без дела,
Ведь ждет поздравлений Начальник отдела.
Начальник отдела – не надо стеснения,
Заждался тебя уж Глава управления,
Который торопится страстно и пламенно
Директора расцеловать Департамента.
Директор- потрать пять минут от обеда,
Наверх поднимись и поздравь-ка зампреда.
Зампред – оторвись ты от дел на мгновение!!!!
Ведь ждет поздравлений твоих Предправления.

Смотрите! Сотрудников толпы желающих
Поздравить сегодня своих управляющих.
Без дрожи в коленках, без нервов и спешки
Поздравьте Черкасову Надю орешки.
Цэбэшки-Игнатьева, Монина – райффа,
Не выслуги из-за, а так, ради кайфа
Умалу поздравь добрый житель Перу.
Филиппа поздравь коллектив банки ру.
Поздравьте гурьбою Сбербанковцы – Грефа.
Сегодня есть повод - всемирный день Шефа.

Срифмованная новость: 16 октября - Международный день Шефа (или Национальный день босса). Не стоит забывать, что руководитель – это профессия, а не титул. Почему не поздравить с этим праздником хорошего Шефа? Как считаете?
Кто стесняется лично – оставляйте свои поздравления прямо в комментариях. Вдруг Шеф прочитает – ему будет приятно.

Комментарии 2

Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а моя начальница сегодня торт купила нам smile:oops:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения