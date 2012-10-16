Октобер №16 - Международный День Шефа

Сотрудник! Сечешь направление вектора?

Сегодня поздравь-ка начальника сектора.

А ты не сиди как начальник без дела,

Ведь ждет поздравлений Начальник отдела.

Начальник отдела – не надо стеснения,

Заждался тебя уж Глава управления,

Который торопится страстно и пламенно

Директора расцеловать Департамента.

Директор- потрать пять минут от обеда,

Наверх поднимись и поздравь-ка зампреда.

Зампред – оторвись ты от дел на мгновение!!!!

Ведь ждет поздравлений твоих Предправления.



Смотрите! Сотрудников толпы желающих

Поздравить сегодня своих управляющих.

Без дрожи в коленках, без нервов и спешки

Поздравьте Черкасову Надю орешки.

Цэбэшки-Игнатьева, Монина – райффа,

Не выслуги из-за, а так, ради кайфа

Умалу поздравь добрый житель Перу.

Филиппа поздравь коллектив банки ру.

Поздравьте гурьбою Сбербанковцы – Грефа.

Сегодня есть повод - всемирный день Шефа.



Срифмованная новость: 16 октября - Международный день Шефа (или Национальный день босса). Не стоит забывать, что руководитель – это профессия, а не титул. Почему не поздравить с этим праздником хорошего Шефа? Как считаете?

Кто стесняется лично – оставляйте свои поздравления прямо в комментариях. Вдруг Шеф прочитает – ему будет приятно.