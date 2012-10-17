Окт. №17. О животных, драках и криминале

Сегодня среда. Середина недели.

А новости словно с катушек слетели.

Семья леопардов (вот можно уржаться!)

Не знает, как делать, чтобы размножаться.

К ним в Сочи отправятся в командировку

Собратья, что в этом имеют сноровку.

Идея напомнила мне, если честно,

Полет с журавлями печально известный.



Составили в форбсе для нас чудный список

Из мегакрутых джентльменов- редисок.

В том списке команда из миллионеров,

С которых не стоило брать бы примеров.

Автомобилистов до свинства ужравшихся.

Налогов пожадничавших, но попавшихся.

Коллекционеров ворованных ценностей,

Короче обычных дельцов современности.

Которым в их грязных делах, как назло,

С системой судебною не повезло.

Есть в списке земляк наш, по имени Саша,

Которого манит политика наша.

Он не совершил преступленья большого-

Всего лишь подрался разок. На ток-шоу.



Смешаем теперь мы животных и драки.

Британские кошки дрались как собаки.

Министра финансов задорная кошка

С премьерским котом поругалась немножко.

Ну что? Засекаем ,как Кэмерон быстро

Отправит в отставку финансов министра?



Срифмованные новости:

1) Путинские леопарды в сочинском заповеднике никак не могут притупить к воспроизводству потомства. К ним привезут пару собратьев из Лиссабона.

2) Российский портал Forbes опубликовал список миллиардеров с криминальным прошлым.

3) На Даунинг-стрит подрались коты премьер-министра Д. Кэмерона и министра финансов Д. Осборна.