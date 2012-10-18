Меня удивил первый город страны:
Остался он с кукишем вместо казны.
Доходов Москве ну никак не хватает.
Всесильность бюджета московского тает.
Ни с плюсом ни в ноль не идет план итоговый.
Свинью подложили поправки в Налоговый.
Нельзя депутатам признать поражение.
Они нестандартные ищут решения:
«Чтоб нам не скатиться на самое дно,
Давайте откроем в Москве казино.
Закрыть помогли бы в доходах пробел
МУП «Мос-Монте-карло» и МУП «Мартингейл».
Им пару идей предложу для затравки:
Взимайте налоги с курения травки.
Девицы, оружие, порно-контент
Проблему с бюджетом поправят в момент.
Срифмованная новость здесь http://www.rbcdaily.ru/2012/10/18/focus/562949984951002
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