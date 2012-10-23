Всерьез и надолго (ответ Алексею Коровину)

Данный пост является комментарием к посту А.Коровина «Камешки на песке или можно ли полюбить банк?»



Алексей, добрый день.

В ответе Медведеву Владимиру, Вы написали «Любому собственнику тоже важно, чтобы всерьёз и надолго».

Меня уже достаточно продолжительное время мучает вопрос «Что есть надолго в России?», и к каким негативным последствиям приводит ответ на него, который у меня невольно возникает…..

Начнем с того, что понятие "надолго" – оно относительно. Для кого-то «надолго» - исчисляется веками, для другого – годами, днями, часами и минутами…..

У нас как-то принято смотреть в сторону развитого запада и постоянно сравнивать себя с ним. Не в нашу пользу, увы. Несколько лет назад довелось мне пообщаться с одним французом, руководителем среднего звена в Societe Generale. С тех пор окончательно уверился я в том, что «надолго» у нас и у них – совершенно разные вещи. Если у нас в стране вообще есть такое понятие «надолго». Давайте с примерами.

Бизнес.

Что у них: есть такое явление – семейный бизнес. Прадед был кондитером. Дед открыл пекарню. Отец превратил ее в хлебозаводик. Сын вырастил до завода и передаст свое дело внукам и правнуком, которые продолжат славные традиции развития бизнеса.

Что у нас: рыночная экономика и частная собственность – всего 20 лет. Ситуация в стране нестабильная. Постоянная чехарда с налогами, с политикой….. Думает ли российский бизнесмен о том, что его дело будет жить в веках, и нужно все делать на совесть? Или он понимает, что завтра может всего лишиться. А значит нужно быстро пользоваться моментом, зарабатывать капитал, потому что завтра может принести одни разочарования. Со знаменитой фразой Боша «Лучше терять деньги, чем доверие» вряд ли у нас многие бизнесмены согласятся. Почему капитал бежит из страны? Почему у каждого порядочного бизнесмена активы заграницей и самолет с упакованным багажом на старте?

Ответ все знаем. Так заинтересован ли собственник в «надолго», или ему важнее «скорей-скорей, пока не отобрали»? Отсюда и все бизнес-подходы. Прибыль – на первом месте. Все остальное – побочно и даже вредно, если не приводит к прибыли.

Такое отношение владельцев к своему бизнесу рождает и отношение персонала к бизнесу владельцев.

Карьера и персонал.

Что у них: сотрудник SG, с которым я общался, уже 20 лет трудится в компании на разных должностях. Он пришел в компанию из института, и своей карьеры кроме как в ней не видит. Он безгранично патриотичен и верен Societe, считает ее лучшим работодателем и, естественно, доносит свой настрой до клиентов. Понятно, что у него такие же преданные и верные клиенты, которые по 20 лет с банком SG и просто его обожают.

Что у нас: ситуация с работой настолько нестабильная, а работодатель – непостоянен в своих решениях, планах и задумках, что постоянно ощущаешь себя на чемоданном режиме. Посмотрите на тех, кто работает в банках. Ведь это же временщики. От операционистов до руководителей. Посмотрите, как строятся карьеры в банках. Чаще не вертикальным лифтом внутри одного банка, а зигзагом из одного банка в другой на лучшую должность и лучшую зп. Банку важна не твоя преданность, а выполнение плановых показателей прямо сейчас. Какой ценой – это уже второй вопрос. И это потом все поймут, что Вася Иванов – мошенник, превысивший должностные полномочия. Сегодня-то он – лучший продажник!!!!

Не секрет, что многие банки в своей кадровой политике как раз используют принцип: привлеки сотрудника – выжми по максимуму – замени, когда выдохся. Какие уж тут долгосрочные отношения с клиентом? Какая любовь?

Да, кстати, по поводу банковской текучки. Если ты 6-8 лет сидишь в одном банке, то работодатель скорее задумается о твоей «ликвидности» и способностях как сотрудника. Ибо как если хорош, давно б уже перекупили!

Вопрос, насколько любящими и преданными будут клиенты банка, если лица обслуживающего его персонала меняются по 2-3 раза в год? Если прежний персонал начинает названивать ему из нового банка и петь песенку, как плохо в старом банке и как здорово им вместе будет в новом. И так постоянно, то из одного банка, то из другого.

VIP отношения

Что у них: да все понятно. Стабильность в отношениях, стабильность в собственности, стабильность в персонале рождает стабильного преданного клиента. И то о чем нам поют наперебой тренеры: «клиент должен стать твоим партнером» у них как-то реализовывается.

Что у нас: все наоборот. когда у банка постоянно что-то меняется: собственники, персонал, программы, условия – я как клиент не чувствую стабильности. Мне не важна преданность банку. И я ищу выгоду для себя.

И большинство клиентов не могут похвастаться своей преданностью банку. Ну что мы не знаем, что клиенты толпами перебегают из одного банка в другой в поисках сиюминутной выгоды? Да если бы была стабильность, то большинство клиентов, думаю, согласили бы и на временное повышение ставки, потому что знали бы – это мой партнер, я все в этом банке люблю. Вчера он помог мне с кредитом. Сегодня я ему помогу, потому что завтра, когда все будет хорошо, мне вернется сторицей…. Но у нас – разве буду я загадывать на будущие взаимоотношения с банком? Дают – бери, бьют – беги…..

Знаете, я не верю моему государству и пенсионной системе. И я уверен, что мое государство, когда я соберусь выходить на пенсию, меня обязательно обманет. Отменит там и накопительную, и сберегательную части, и софинансирование мне «простит». И я повторю судьбу сегодняшних бабушек и дедушек, которые, трудившись всю жизнь, вынуждены жить за чертой бедности. И я бы лучше откладывал часть своей зарплаты и покупал бы акции ВТБ или Сбербанка или другого банка или какой-нибудь компании….. Не для сиюминутной спекуляции, на старость. Но, черт побери, я этого не делаю, потому что не уверен, что меня и они не кинут со своими бизнес-играми.

Поэтому не ищите, Алексей, любви к банку до гроба. Пока в нашей стране все нестабильно, пока есть показатель рентабельности, но никто не рассматривает показатели лояльности как мерило успеха, лучше терять доверие и любовь, чем деньги. Любовь быстро возвращается, если ее покупаешь. В отличие от денег….