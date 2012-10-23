Всерьез и надолго (ответ Алексею Коровину)

Данный пост является комментарием к посту А.Коровина «Камешки на песке или можно ли полюбить банк?»
Алексей, добрый день.
В ответе Медведеву Владимиру, Вы написали «Любому собственнику тоже важно, чтобы всерьёз и надолго».
Меня уже достаточно продолжительное время мучает вопрос «Что есть надолго в России?», и к каким негативным последствиям приводит ответ на него, который у меня невольно возникает…..
Начнем с того, что понятие "надолго" – оно относительно. Для кого-то «надолго» - исчисляется веками, для другого – годами, днями, часами и минутами…..
У нас как-то принято смотреть в сторону развитого запада и постоянно сравнивать себя с ним. Не в нашу пользу, увы. Несколько лет назад довелось мне пообщаться с одним французом, руководителем среднего звена в Societe Generale. С тех пор окончательно уверился я в том, что «надолго» у нас и у них – совершенно разные вещи. Если у нас в стране вообще есть такое понятие «надолго». Давайте с примерами.
Бизнес.
Что у них: есть такое явление – семейный бизнес. Прадед был кондитером. Дед открыл пекарню. Отец превратил ее в хлебозаводик. Сын вырастил до завода и передаст свое дело внукам и правнуком, которые продолжат славные традиции развития бизнеса.
Что у нас: рыночная экономика и частная собственность – всего 20 лет. Ситуация в стране нестабильная. Постоянная чехарда с налогами, с политикой….. Думает ли российский бизнесмен о том, что его дело будет жить в веках, и нужно все делать на совесть? Или он понимает, что завтра может всего лишиться. А значит нужно быстро пользоваться моментом, зарабатывать капитал, потому что завтра может принести одни разочарования. Со знаменитой фразой Боша «Лучше терять деньги, чем доверие» вряд ли у нас многие бизнесмены согласятся. Почему капитал бежит из страны? Почему у каждого порядочного бизнесмена активы заграницей и самолет с упакованным багажом на старте?
Ответ все знаем. Так заинтересован ли собственник в «надолго», или ему важнее «скорей-скорей, пока не отобрали»? Отсюда и все бизнес-подходы. Прибыль – на первом месте. Все остальное – побочно и даже вредно, если не приводит к прибыли.
Такое отношение владельцев к своему бизнесу рождает и отношение персонала к бизнесу владельцев.
Карьера и персонал.
Что у них: сотрудник SG, с которым я общался, уже 20 лет трудится в компании на разных должностях. Он пришел в компанию из института, и своей карьеры кроме как в ней не видит. Он безгранично патриотичен и верен Societe, считает ее лучшим работодателем и, естественно, доносит свой настрой до клиентов. Понятно, что у него такие же преданные и верные клиенты, которые по 20 лет с банком SG и просто его обожают.
Что у нас: ситуация с работой настолько нестабильная, а работодатель – непостоянен в своих решениях, планах и задумках, что постоянно ощущаешь себя на чемоданном режиме. Посмотрите на тех, кто работает в банках. Ведь это же временщики. От операционистов до руководителей. Посмотрите, как строятся карьеры в банках. Чаще не вертикальным лифтом внутри одного банка, а зигзагом из одного банка в другой на лучшую должность и лучшую зп. Банку важна не твоя преданность, а выполнение плановых показателей прямо сейчас. Какой ценой – это уже второй вопрос. И это потом все поймут, что Вася Иванов – мошенник, превысивший должностные полномочия. Сегодня-то он – лучший продажник!!!!
Не секрет, что многие банки в своей кадровой политике как раз используют принцип: привлеки сотрудника – выжми по максимуму – замени, когда выдохся. Какие уж тут долгосрочные отношения с клиентом? Какая любовь?
Да, кстати, по поводу банковской текучки. Если ты 6-8 лет сидишь в одном банке, то работодатель скорее задумается о твоей «ликвидности» и способностях как сотрудника. Ибо как если хорош, давно б уже перекупили!
Вопрос, насколько любящими и преданными будут клиенты банка, если лица обслуживающего его персонала меняются по 2-3 раза в год? Если прежний персонал начинает названивать ему из нового банка и петь песенку, как плохо в старом банке и как здорово им вместе будет в новом. И так постоянно, то из одного банка, то из другого.
VIP отношения
Что у них: да все понятно. Стабильность в отношениях, стабильность в собственности, стабильность в персонале рождает стабильного преданного клиента. И то о чем нам поют наперебой тренеры: «клиент должен стать твоим партнером» у них как-то реализовывается.
Что у нас: все наоборот. когда у банка постоянно что-то меняется: собственники, персонал, программы, условия – я как клиент не чувствую стабильности. Мне не важна преданность банку. И я ищу выгоду для себя.
И большинство клиентов не могут похвастаться своей преданностью банку. Ну что мы не знаем, что клиенты толпами перебегают из одного банка в другой в поисках сиюминутной выгоды? Да если бы была стабильность, то большинство клиентов, думаю, согласили бы и на временное повышение ставки, потому что знали бы – это мой партнер, я все в этом банке люблю. Вчера он помог мне с кредитом. Сегодня я ему помогу, потому что завтра, когда все будет хорошо, мне вернется сторицей…. Но у нас – разве буду я загадывать на будущие взаимоотношения с банком? Дают – бери, бьют – беги…..
Знаете, я не верю моему государству и пенсионной системе. И я уверен, что мое государство, когда я соберусь выходить на пенсию, меня обязательно обманет. Отменит там и накопительную, и сберегательную части, и софинансирование мне «простит». И я повторю судьбу сегодняшних бабушек и дедушек, которые, трудившись всю жизнь, вынуждены жить за чертой бедности. И я бы лучше откладывал часть своей зарплаты и покупал бы акции ВТБ или Сбербанка или другого банка или какой-нибудь компании….. Не для сиюминутной спекуляции, на старость. Но, черт побери, я этого не делаю, потому что не уверен, что меня и они не кинут со своими бизнес-играми.
Поэтому не ищите, Алексей, любви к банку до гроба. Пока в нашей стране все нестабильно, пока есть показатель рентабельности, но никто не рассматривает показатели лояльности как мерило успеха, лучше терять доверие и любовь, чем деньги. Любовь быстро возвращается, если ее покупаешь. В отличие от денег….
Комментарии 5
А что банки? Их руководители мыслят исключительно макрокатегориями. Ставки по вкладам повысили денежки потекли, ставки понизили перестали течь. И все хорошо. Могут запросто в любой момент взять и отменить прием "вкусного" вклада. "Торопитесь акция до 31.12", а через неделю "бац" и нет вклада. В горячих линиях народ возмущается, а банкиру все нипочем "Извините, но мы вправе это делать".
Недавно в партнерстве с порталом открыл вклад Юниаструм банк. До 31 по-моему октября. И что? Две недели вклад попринимали и резко прекратили (досрочно как вы понимаете).
А комиссии... Регулярно проскакивают новости об их подъеме до неприличных высот. А клиенты узнают об этом только когда комиссия уже списалась. А ответ на возмущения вообще поражает: "По техническим причинам новые размеры комиссий не отобразились на сайте. Мы принимаем меры для скорейшего обновления инфы и приносим извинения за неудобства".
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОВЬ? КАКОЕ ПАРТНЕРСТВО?
Будь ты хоть 15 лет предан банку пнут под зад в любой момент и опять скажут, что они "вправе".
6 лет был предан Московскому Индустриальному банку и что? Чуть отступил от правил, отобрали две кредитки, нахамили и поскольку поналачу они мне "заливали", что кредитки придется вернуть по техническим причинам, но они готовы выпустить новые. Ну и выпустили.... фигу жирную.
Поэтому на сегодня никаких иллюзий уже не осталось. Сначала почетным клиентом величают, потом страховки втюхивают. Карты отбирают лимиты без объяснения причин не повышают и т.п. продолжать можно бесконечно. Разве что денег с карточек (тьфу-тьфу-тьфу три раза) пока не пропадало. И то слава Богу. А на словах "индивидуальный подход, мы дорожим каждым клиентом". Ой мама.....
Наверное Вы правы Евгений идти надо туда где за услуги просят меньше, а процентов дают больше
Евгений, спасибо за такой развёрнутый комментарий! Я работаю в банковской сфере почти двадцать лет и могу сказать одно - наш мир очень узкий и твоя репутация всегда идёт за тобой.
Важны последовательность, постоянство, предсказуемость и позитивность
В отношении Альфы это просто последовательная нарастающая жадность. И да, за Альфой эта предсказуемость, постоянство и репутация так и тянутся
И большинство клиентов не могут похвастаться своей преданностью банку. Ну что мы не знаем, что клиенты толпами перебегают из одного банка в другой в поисках сиюминутной выгоды? Да если бы была стабильность, то большинство клиентов, думаю, согласили бы и на временное повышение ставки, потому что знали бы – это мой партнер, я все в этом банке люблю. Вчера он помог мне с кредитом. Сегодня я ему помогу, потому что завтра, когда все будет хорошо, мне вернется сторицей…. Но у нас – разве буду я загадывать на будущие взаимоотношения с банком? Дают – бери, бьют – беги…..
Лично мне, как клиенту, важны условия и отношение.
Я готов остаться в банке, но я не согласен с тем, что банк меняет условия работы со мной не извещая меня! Или извещая частично. Или извещая, только если я чем-то выделяюсь из толпы его клиентов. Для меня это неуважительное отношение к клиенту и в таком банке я обслуживаться не хочу (в частности, как-то раз один "синенький" банк перевыпустил мне карту предварительно изменив тарифы на обслуживание, причем по поводу золотой карты предупредил об изменении тарифов, а по обычной -- нет. После моего заявления, претензии "оплатите", он отозвал, но "осадок остался"). Тем более не хочу обслуживаться в банке, если он "неадекватен": нарушает законы, когда уверен что я не пойду в суд (наш банковский регулятор-импотент ведь ничего не сделает, в частности по Юниаструму ЦБ не сказал ничего. Только ФАС 2 года спустя беззубо прошамкала "Нехорошо, прекратите". После этого 5летняя история общения с этим банком была завершена), либо вытворяет какую-нибудь из ряда вон выходящую ахинею (ну как Альфа с налоговой, например).
Опять же ЗАО "ВРУ" в одностороннем порядке поменяли % по cashback... Ну написал я в Роспотреб (до сих пор письмо с ответом не пришло), судиться, разумеется, не буду, написал заяву на закрытие карточки и "пёс с ними!"(С).
Но насколько порядочнее было сделать изменение для НОВЫХ клиентов, а для текущих честно, перед перевыпуском карты, поинтересоваться "согласны на новых условиях? по старым истек срок договора..."! Какое там!..
Лично я ЗА стабильность (какой персонал не важно, лишь бы не откровенные идиоты/идиотки), но от банка требуется не столько стабильность, сколько банальная порядочность и честность к клиентам. Причем честность не в смысле ЗАКОНА, а в смысле отношения!
Интересно мнение Алексея Коровина про "находку Альфы" привлечь налоговую к "взысканию прощеных просроченных долгов".
Наверное он считает это креативным подходом и искренне недоумевает это "чего клиенты не радуются что их коллекторам не сдали?"
Или про % за досрочное снятие пусть пояснит. Я, разумеется, понимаю что этим занимался не он, но лично мне после этих 2х инцидентов и впаривания банком услуг "пакетами" все ясно: голимая жадность, хотя возможно и безудержная алчность.
И теперь НИКАКИЕ "Честным быть выгодно" и прочее "в пользу бедных" меня в Альфу не заманит.
P.S. Заранее скажу что в Альфе у меня зарплатная карта (не добровольно, разумеется) и снимаю я всегда в "0" (как говорится, "Ни капли врагу" )