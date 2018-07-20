"Золотой монетный дом" представляет вниманию нумизматов и коллекционеров эксклюзивную серебряную монету (жетон), качества чеканки пруф "Карл Маркс. Капитал".Монета отчеканена на Волго - Вятском монетном дворе, по специальному заказу "Золотого монетного дома", тиражом 5000 штук.Это событие приурочено к 200 летию Карла Маркса (год рождения 1818), немецкого философа, социолога, экономиста, писателя, поэта, и общественного деятеля.Большинство людей во всем мире, знает его как автора классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год), а также как друга и единомышленника Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым был написан «Манифест коммунистической партии» (1848 год).Уже сейчас можно сделать предзаказ на монету, позвонив по телефону +7 (495) 728-29-96, +7 (800) 550-40-97 (Россия бесплатно)