Сбербанк VS ВТБ

ВТБ ни днем ни ночью не дает покоя слава Сбербанка. Каждый успех Сбербанка - неизлечимая травма на сердце. Поэтому когда все СМИ начали тиражировать радостную новость о том, что бренд Сбербанка занял второе место после Ferrari среди сильнейших брендов
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=95c71fa2-a7bb-4801-81eb-4a1e04e45f7d
ВТБ не смог промолчать.
Пережить такой триумф конкурента, который во всех отношениях эффективнее и успешнее - непосильная задача и потому пресс-служба срочно строчит релиз о том, что и ВТБ крут, ибо победил в суперноминации.
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/01/2019-01-22-bank-vtb-poluchil-nagradu-retail-finance-awards/
Правда, в первом случае сравниваются мировые бренды, а во втором речь о «достижениях в области финансового бизнеса России», что само по себе звучит смешно.
Сравнить эффективность Сбербанка, на основе собранной мной статистики из отзывов в "Народном рейтинге", вы можете самостоятельно, прочитав мои старые статьи в этом блоге:
- вот так Сбербанк возвращает деньги при мошеннических операциях: https://www.banki.ru/blog/KiraSoft/3115.php
- а вот так ВТБ: https://www.banki.ru/blog/KiraSoft/4341.php
А когда у ВТБ снижается рейтинг на этом сайте, они не стесняются его накручивать: https://www.banki.ru/blog/KiraSoft/7062.php
Да, статьи старые, но уверяю вас - ничего не поменялось, вот вам вопиющий пример беспредела от ВТБ:
История: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=341210&MID=6272718#message6272718
Эта же история в Народном рейтинге с официальным отказом в возврате денежных средств:
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10137110/
А вот результат после написания многочисленных жалоб в разные инстанции (деньги вернули):
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=341210&MID=6956281#message6956281
причем заметьте, что о наличии излишек было известно еще до первого ответа
Какие выводы можно сделать:
1. Никакие расследования ВТБ не проводит, а если проводит, то крайне поверхностное (это мое личное оценочное суждение, основанное на статистике из отзывов в Народном рейтинге), что при воровстве с банковских карт (см. мои статьи), что при сбоях в банкоматах - просто дает шаблонные отписки, в стиле "сам дурак".
2. ВТБ врет, всегда, тотальная некомпетентность, клиент всегда не прав.
3. При должном упорстве, высокой активности в СМИ и интернет можно выбить свои деньги, опять же см. мою статью, там так же одному клиенту вернули деньги, при его высокой активности в различных инстанциях, когда остальным, при аналогичных обстоятельствах, отказали.
Комментарии 3