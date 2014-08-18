"Быстрый платеж" от Сбербанка и смартфон - это быстрый способ потерять деньги

Продолжаю серию статей про удобные для мошенников сервисы Сбербанка.
Предыдущие здесь:
Про (отсутствующую) безопасность банковских карт: Вы все еще пользуетесь картами Сбербанка - тогда мы идем к вам!
Про (неработоспособную) систему проверки IMSI-номера у сим-карт: Сбербанк и несанкционированная замена сим-карт
В этой статье хочется поговорить об опции Мобильного банка Сбербанка "быстрый платеж".
Данный сервис позволяет пополнить счет вашего, или любого другого, мобильного телефона посредством отправки СМС команд на номер 900 с телефона, зарегистрированного в мобильном банке (подробнее о командах по ссылке выше), а так же перевести деньги другому клиенту Сбербанка зная только его номер телефона.
Чтобы не быть голословным, в очередной раз, приведу некоторое количество случаев из "Народного рейтинга" (практически один случай в сутки):
A 04/01 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7540499/
A 30/11 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7391974
29/10 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7282561/ (3D Secure не защищает платежи, если компрометируются СМС, случай интересен еще тем, что для вывода денег использована карта Кукуруза, а это означает компрометацию всех реквизитов карты-донора)
06/10 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7204873/ (типичный путь ворованных денег: мобильный банк Сбербанка -> лицевой счет МТС -> сервис Легкий платеж)
29/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7050194/
26/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7038138/ (украли телефон, СМС командами перевели деньги на другой мобильный номер)
A 18/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7011478/
A 17/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7008732/
16/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7008448/
14/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7005034/
12/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6994284/
11/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6985803/
10/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6985579/
A 08/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6982729/
07/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6980092/
A 07/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6977173/
05/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6967539/
01/08 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6959247/
A 28/05 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6659885/
26/05 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6649587/
A - в отзывах или комментариях к отзыву, автор отзыва явно указал, что у него смартфон с Андройдом.
Все случаи объединят то, что у пострадавших деньги были украдены с помощью отправки СМС на номер 900 с номера телефона, который зарегистрирован в Мобильном банке Сбербанка. Как минимум четыре случая говорят о том, что существует зловредное ПО для Андройд, которое может перехватывать и отправлять СМС - этого вполне достаточно, чтобы украсть денежные средства с Ваших счетов в Сбербанке. При этом мошенникам, использующим это зловредное ПО, нет необходимости знать остальные конфиденциальные данные, такие как логин/пароль от Сберонлайн, номер и другие данные Ваших банковских карт, все что им нужно - это чтобы Вы загрузили это ПО на Ваш смартфон (например, под видом легальной программы). Подробнее о зловреде, на сайте лаборатории Касперского, еще более подробно на сайте Group-IB
Вот несколько случаев когда полиция поймала злоумышленников:
в Архангельске ,
в Республике Марий Эл ,
в Челябинске (утверждают, что это автор зловреда)
в Томской области ,
но все же бдительности терять не стоит - случаи повторяются.
Что же можно предпринять до кражи, чтобы минимизировать Ваши риски:
- в первую очередь банальное: не использовать сим-карту, с помощью которой можно управлять мобильным банком, в смарфонах (в частности с Андройдом), а еще лучше вообще не пользоваться Сбербанком
- отключить опцию "быстрый платеж", путем посылки СМС с текстом «НОЛЬ», «НУЛЬ» или «NULL» на номер 900, при этом возможность пополнение собственного номера не отключается
Если учесть, что опция "быстрый платеж" подключается всем по умолчанию и многие об этом даже не знают, то это просто гигантская дыра в безопасности. При наличии у всех ОпСоСов мобильной коммерции (возможности переводить деньги со счета телефона), все равно остается возможность потерять деньги, даже если мобильную коммерцию отключить, то остается возможность посылать платные СМС на аффилированный с мошенниками номер.
- отключить Мобильный банк, если вы им не пользуетесь, путем написания соответствующего заявления в Сбербанке (не забудьте взять копию заявления) или заблокировать его, отправив СМС-сообщение с текстом «04» на номер 900, подробнее о блокировке здесь
- установить пин-код на сим-карту и телефон, т.к. телефон можно потерять (могут украсть) и либо отправлять СМС прямо с телефона, либо вынуть сим-карту, вставить в другой аппарат и отправлять СМС уже с него
на антивирусы и прочие программные методы надеяться не стоит, т.к. всегда существует вероятность, что зловредное ПО окажется свежее, чем данные о нем в антивирусной базе.
Так же хочу обратить внимание на то, что в Андройд и других мобильных ОС, в силу идеологии этих ОС, нет критических уязвимостей, позволяющих установить зловредное ПО без участия пользователя. Поэтому все зловредное ПО на свои мобильные устройства пользователь устанавливает сам и сам же предоставляет им права на доступ к СМС и прочим данным на мобильном устройстве.
Что предпринять, если кража уже произошла:
убедится, что СМС-команды были с Вашего номера - заказать детализацию разговоров у Вашего ОпСоСа
если СМС с Вашего номера не было - запросить у Сбербанка сколько и какие номера мобильных телефонов подключены к Вашему Мобильному банку (далее по ситуации, если есть "левые" номера - выяснять, кто, когда и каким способом их подключил и т.д.), если СМС все-таки были - то написать заявление о спорных операциях в Сбербанк (и получить отказ в возврате), написать заявление в полицию (взять талон КУСП).
А далее попробовать отсудить эти деньги через суд, подав исковое заявление на тему предоставления небезопасной услуги, подробнее об аргументах можно почитать на форуме этого сайта, в частности здесь и здесь. (не совсем по теме, но полезно для прочтения)
Что делает банк для улучшения идентификации пользователя?
А ничего - всю ответственность банк переложил на клиента - вот цитата из Условия банковского обслуживания физических лиц ОАО «Сбербанк России» (действуют с 26 октября 2011 года):
2.21 Клиент соглашается на передачу распоряжений/поручений и/или информации по каналам передачи сообщений, осознавая, что такие каналы передачи информации не являются безопасными, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации
Так же хочу обратить внимание еще на два пункта из тех же "Условий":
2.18 Клиент обязан исключить возможность использования третьими лицами мобильного телефона, номер которого используется для предоставления услуги «Мобильный банк».
2.19 Клиент обязан информировать Банк о прекращении использования номера мобильного телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк».
PS.
Вы спросите: Где же служба безопасности или хотя бы изменения в бизнес-процедурах?
Отвечу: А оно топ-менеджменту надо? У них другие цели и задачи
Комментарии 40
"левый" номер в мобильном банке - это другая история, естественно если номер другой, то никаких СМС с вашего номера не будет
в этой статье речь идет именно о заражении смартфонов с Андройдом зловредом и мерах противодействия ему
опишите свой случай в Народном рейтинге
или и все остальные?
но при данной реализации "быстрого платежа", при получении третьими лицами доступа к даже самому простому телефону (например, в случае потери телефона), без возможности запускать на нем стороннее ПО, все равно есть возможность потерять деньги, т.к. СМС команды, отправляемые на номер 900, никак не защищены (например, кодом, который известен только владельцу счета)
отсюда вывод, что не Андройд виноват как таковой, а услуга Сбербанка: не было бы такого дырявого сервиса - не было бы и зловредного ПО (просто Андройд более популярный)
для дополнительной защиты можно порекомендовать установить пароль на телефон и на сим-карту
А вот и свежий отзыв прямо в тему: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7038138/
Каждый сам себе хозяин.
2. во-вторых, от мобильного приложения (установлено оно или нет) уязвимость в сервисе Сбербанка никак не зависит - уязвимость заключается в трех вещах:
- подключении по умолчанию мобильного банка (да так, что пользователь иногда даже не знает о таком сервисе)
- абсолютной незащищенности СМС-команд, отправляемых на номер 900 (хотя бы секретным кодом, полученным заранее)
- невозможности дистанционного отключения пополнения номера, привязанного к мобильному банку
и все - и уже не важно, установлено ли приложение от Сбербанка или не установлено - если зловредной программе удастся отправить СМС на номер 900 - то деньги украдут.
А если
Тогда не украдут? - кстати это платно или нет?
Ну и наконец как же ничего не делают? - например прессуют стариков-пенсионеров которые автоматически попадают под подозрение если сменили сим-карту. заставляя их читать чеки о покупках трясти паспортом, вспоминать давно забытые кодовые слова и другую сложную информацию. Вместо того чтобы пригласить вежливо в ближайшее отделение сбербанка и просто на месте перерегистрировать сим-карту (если уж из офиса оператора им не сообщали кто ее сменил).
Еще как украдут - возможность отсылать СМС остается, так же как и пополнение собственного телефона
Схема такая: СМС командной пополняется собственный номер телефона, с лицевого счета телефона с помощью мобильной коммерции (в Билайн - это сайт RuRu.ru, в МТС - это сервис "Легкий платеж" и т.д.) выводятся деньги еще куда либо или регистрируется на этот же номер QIWI кошелек и с помощью него деньги с лицевого счета выводятся, например, в один из банков. Да мало ли сервисов, которые позволяют снимать деньги с лицевого счета, главное что все они подтверждают платежи через СМС.
Бесплатно
Система проверки IMSI-номера сим-карты работает очень выборочно.
Вот примеры воровства многотысячных сумм: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/5278.php
И никакие чеки и кодовые слова тут не помогли.
Да на фига пенсионеру сдался этот мобильный банк и сберонлайн - я бы на месте пенсионера радовался бы его блокировке (хотя я вряд ли буду на его месте, т.к. предпочитаю не пользоваться Сбербанком)
ИБ - нужен, чтобы не ходить в Сбербанк и не платить коммуналку в банкомате, потому что там ещё сложнее и народ в затылок дышит. А пенсионеры всё делают медленно.
PS
я пожалуй даже дам вам ещё ссылку для блога https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/4290764/
Там не было пропажи денег, не успели, я отключил, и устроил скандал. *мне даже кажется они до сих пор маме мстят.
Вы верите что это единичный случай формирования шаблона автоплатежа и его активации, а не массово было подключено всему ВИАМ с коллективом 10.000 человек
Как расценивает посылку СМС на номер 900 конкретный ОпСоС - я не знаю.
Вот именно - сервис уведомлений через СМС должен быть отдельно, от сервиса мобильного банка,
а не быть навязанной услугой
Хочу работаю в режиме "только чтение" - получаю уведомления об операциях и только,
хочу управлять счетом через СМС - пожалуйста, но это должен быть осознанный выбор пользователя!
Что сделал Сбербанка в этом направлении?
А ничего, только дыр новых понаделал (типа восстановления доступа к Сберонлайн по номеру карты).
*Или Юлмарт заключит договор со Сбербанком и вам выдадут зарплатную карту (с подключенным мобильным банком, бесплатно на 3 месяца)
что касается моего сайта, то я всего лишь посредник, такой же обычный покупатель (физ. лицо), как и вы
KiraSoft
подписчиков: 47
Компания: WWW.ULMART.ORG Должность: администратор
Это не я написал а Вы
к которой я имею ровно такое же отношение, как и вы - для них я обычный клиент (покупатель)
надеюсь разницу между ORG и RU вы в состоянии осмыслить?
Да, в состоянии.
Всего вам доброго, Кирилл. И творческих успехов в будущем.
и деньги все равно могут украсть
По названию получается все, кроме снятия с банкомата???
Может быть где-то есть расписанные ньюансы лимитов Сбербанка, не дадите ссылочку?
Отказаться полностью от "общения" со Сбербанком я не могу. Так как пенсии переводят именно через Сбербанк.
Сочувствую пенсионерам, так как их обманывают как детей. Ну и я туда же...
Можно только параллельно пользоваться услугами другого банка.