Что делать с SMS, в которых сообщается о блокировке банковской карты

Периодически читаю на форуме Банки.ру, сообщения об SMS, приходящих с "левых" номеров, с сообщением о блокировке банковской карты и просьбой позвонить по телефону, указанному в SMS.
Некоторые клиенты не только перезванивают, но и сообщают мошенникам конфиденциальные данные.
Собственно последний случай с воровством 70000 рублей и заставил меня написать эту заметку.
(как это не удивительно, но в этом случае Сбербанк деньги вернул)
Еще примеры: 70 000 рублей, неизвестно, 51 000 рублей, 120 000 рублей.
Так вот, перезванивать на такие номера категорически не рекомендую.
Если у вас все-таки возникли сомнения, возьмите вашу карту и найдите на обратной стороне телефонный номер банка и позвоните по этому номеру сами (очень часто это бесплатный номер с префиксом 800)
Кроме того, рекомендую такие SMS пересылать на бесплатный номер:
для Мегафона и МТС номер 1911
для Билайна номер 007,
чтобы ОпСоС заблокировал рассылку
цитата откуда-то из Интернет:
У Мегафона и МТС есть сервис жалоб на SMS-спам.
Достаточно переслать сообщение на номер 1911. Отправка на номер 1911 - бесплатная. В ответ приходит SMS "Заявка принята"
У Билайна с января 2013 года для клиентов работает специальный номер 007, предназначенный для получения информации от самих абонентов о примерах получаемых спам-сообщений для статистики, аналитики и получения примеров недобросовестной рекламы и мошеннических действий. Кроме этого, на сайте www.beeline.ru создана специальная веб-форма «Пожаловаться» для приема обращений.
То же самое рекомендую делать с любым SMS-спамом.
Личный опыт показывает, что количество спама значительно уменьшается, после пересылки всего спама на вышеуказанные номера.
Сравнивал с другой сим-картой того же оператора, по которой, для эксперимента, спам не пересылал.
PS. Все о безопасности Ваших денежных средств в Сбербанке и ВТБ24 - читайте мой блог на этом сайте: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/
Комментарии 14
Если говорить серьезно, то это не безобидный СМС-спам, а приготовление или покушение на мошеннические действия. То есть вполне себе статья 159 УК РФ через 30. Но понятно, что в нашей правоохранительной системе даже совершенные преступления не раскрываются, что говорить о попытках. Поэтому граждане страдали и будут страдать от таких подонков.
Я дважды писала заявление в полицию на подобные рассылки. Меня вызвали, опросили и сказали, что им тоже приходят такие СМС и искать они никого не будут.
естественно, это ж напрягаться надо, лучше провокациями заниматься, тогда обвиняемый сам придет со всеми уликами: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=280583&MID=3618110#message3618110
Особенно забавно бывает когда тебе там рассказывают что у тебя заблокирована карточка, ты спрашиваешь какого именно банка и...тут либо зависание собеседника, либо гудки (редко), либо стандартный ответ - Сбербанк, реже - ВТБ.
Бьют по наиболее вероятным вариантам.
Тут можно просто сказать что мимо, или "А у меня АлтайИнвестБанк" или что-то в таком духе. Далее как правило все зависит от профессионализма разводчика - либо повесят труюку, а могут еще и обматерить...
а здесь можно нарваться на платный звонок, номер могут приметить и завалить спамом, раз на всякую ерунду перезваниваешь и т.п.
вообще не рекомендую тратить свое время на ерунду - лучше сделать что-то более полезное
На прошлой неделе я получил точно такое же SMS, хотя я пользуюсь СБОЛ эпизодически, раз в 3 месяца, остаток на счёте у меня меньше рубля. Вчера SMS получила моя жена. Мы проверили по истории входов в СБОЛ, кроме неё никто не подключался.
На что же они рассчитывают?
не нужно им никакое ПП - все проще
под видом сотрудника СБ, они выманивают реквизиты карты, на стороннем ресурсе инициализируют перевод с карты жертвы на карту дропа и выманивают 3D Secure код из СМС, чаще всего, утверждая, что код нужен для отмены операции
дополнительной мотивировкой служат утверждения, что вот карту прямо сейчас "разблокируют", а если не сказать код, то карта заблокируется надолго и надо будет идти в отделение.
Интересное наблюдение: я знаю, что это мошеннический спам. Но в небольшая паника имела место быть, потому что:
- если написали - что-то происходит?
- если написали - я в разработке?
- а если маме такое придет - что она делать будет?
1) Перезвонила (женское любопытство, каюсь). "Отдел финансового контроля, Алексей, слушаю Вас". "А какой банк?" "сбербанк!" "А-а. Ню-ню". Положила трубку.
Возможно, называют самое распространенное. А, возможно, данные уходят из Сбера с помощью крыски.
2) Позвонила в Сбер, уточнила принадлежность номера 8(499)677-64-95. Предложили оставить заявку в службу безопасности. Сказала, что сама напишу.
3) Проверила, что мои 14 копеек на карте в сохранности, и левых входов не было, левых номеров не подключено.
4) Написала в службу безопасности Сбера, в Роскомнадзор и в Отделение К.
И вот тут у меня возник вопрос: а есть ли вообще смысл сообщать вышеупомянутым органам о таких "мелочах"?
Я, как человек с активной (в разумных пределах) гражданской позицией, хочу, чтобы мир стал чище. И чтобы другие люди на подобное мошенничество не купились. Но получается, что на мои обращения не обратят внимание и не предпримут ничего только потому, что юридически эти службы ничего сделать не могут, так как факта мошенничества не было?
Нет смысла терять время, уведомляя эти службы о попытках финансового мошенничества?
Как-то это обидно и горько сознавать, что ты видишь, что происходит некая фигня, но помешать ее распространению не можешь.
МТС закрыл свой номер для борьбы с мошенниками. Приходит автоответ "Прием заявок на короткий номер 1911 прекращен с 04.06.2015. С целью улучшения качества обработки клиентских сообщений просим вас заполнить форму обратной связи http://www.mts.ru/feedback"
а если заполнить эту форму, то приходит отписка: это похоже на мошенничество, бла-бла-бла, если вы считаете себя постадавшим, то обращайтесь в полицию, бла-бла-бла.
то есть МТС ничего делать не собирается, даже блокировать номер этой твари