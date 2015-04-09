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Что делать с SMS, в которых сообщается о блокировке банковской карты

07.04.2015 11:42 14 21 375 просмотров
Периодически читаю на форуме Банки.ру, сообщения об SMS, приходящих с "левых" номеров, с сообщением о блокировке банковской карты и просьбой позвонить по телефону, указанному в SMS.

Некоторые клиенты не только перезванивают, но и сообщают мошенникам конфиденциальные данные.
Собственно последний случай с воровством 70000 рублей и заставил меня написать эту заметку.
(как это не удивительно, но в этом случае Сбербанк деньги вернул)
Еще примеры: 70 000 рублей, неизвестно, 51 000 рублей, 120 000 рублей.

Так вот, перезванивать на такие номера категорически не рекомендую.
Если у вас все-таки возникли сомнения, возьмите вашу карту и найдите на обратной стороне телефонный номер банка и позвоните по этому номеру сами (очень часто это бесплатный номер с префиксом 800)

Кроме того, рекомендую такие SMS пересылать на бесплатный номер:
для Мегафона и МТС номер 1911
для Билайна номер 007,
чтобы ОпСоС заблокировал рассылку

цитата откуда-то из Интернет:
У Мегафона и МТС есть сервис жалоб на SMS-спам.
Достаточно переслать сообщение на номер 1911. Отправка на номер 1911 - бесплатная. В ответ приходит SMS "Заявка принята"
У Билайна с января 2013 года для клиентов работает специальный номер 007, предназначенный для получения информации от самих абонентов о примерах получаемых спам-сообщений для статистики, аналитики и получения примеров недобросовестной рекламы и мошеннических действий. Кроме этого, на сайте www.beeline.ru создана специальная веб-форма «Пожаловаться» для приема обращений.

То же самое рекомендую делать с любым SMS-спамом.
Личный опыт показывает, что количество спама значительно уменьшается, после пересылки всего спама на вышеуказанные номера.
Сравнивал с другой сим-картой того же оператора, по которой, для эксперимента, спам не пересылал.

PS. Все о безопасности Ваших денежных средств в Сбербанке и ВТБ24 - читайте мой блог на этом сайте: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/

Комментарии 14

Семен Альтов  (Юза228(2))
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отлично, а то у меня постоянно карты блокируют по смс)
Елена Климова  (eklimova)
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Я обычно в таких случаях выясняю, с номера какого оператора пришла SMS, и пишу на сайт того оператора. С приложением фото. Но жаловаться своему оператору - тоже мысль интересная.
Маргарита Могилёва  (ритамогилёва)
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спасибо за хороший совет! учту сама и знакомым расскажу.
Omni  (Omni)
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Полезная статья, спасибо.
Если говорить серьезно, то это не безобидный СМС-спам, а приготовление или покушение на мошеннические действия. То есть вполне себе статья 159 УК РФ через 30. Но понятно, что в нашей правоохранительной системе даже совершенные преступления не раскрываются, что говорить о попытках. Поэтому граждане страдали и будут страдать от таких подонков.
Я дважды писала заявление в полицию на подобные рассылки. Меня вызвали, опросили и сказали, что им тоже приходят такие СМС и искать они никого не будут. smile:)
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
#
Цитата
Я дважды писала заявление в полицию на подобные рассылки. Меня вызвали, опросили и сказали, что им тоже приходят такие СМС и искать они никого не будут.


естественно, это ж напрягаться надо, лучше провокациями заниматься, тогда обвиняемый сам придет со всеми уликами: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=280583&MID=3618110#message3618110
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
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Если есть желание поднять себе настроение то можно разок и позвонить по номеру что атм обычно пишут в СМС (не в серьез конечно!)
Особенно забавно бывает когда тебе там рассказывают что у тебя заблокирована карточка, ты спрашиваешь какого именно банка и...тут либо зависание собеседника, либо гудки (редко), либо стандартный ответ - Сбербанк, реже - ВТБ.
Бьют по наиболее вероятным вариантам.
Тут можно просто сказать что мимо, или "А у меня АлтайИнвестБанк" или что-то в таком духе. Далее как правило все зависит от профессионализма разводчика - либо повесят труюку, а могут еще и обматерить...
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
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если играться с ножом, то в конце концов можно и порезаться
а здесь можно нарваться на платный звонок, номер могут приметить и завалить спамом, раз на всякую ерунду перезваниваешь и т.п.
вообще не рекомендую тратить свое время на ерунду - лучше сделать что-то более полезное
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Кирилл, спасибо за интересную статью! Думаю, что операторы сотовой связи должны более активно пиарить эти номера. Нет ничего проще переслать спам на короткий номер телефона и забыть про него. Вот только многие об этом не знают...
Ирина Торталевская  (Googlekha)
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Спасибо за статью. Был случай когда находясь в Роуминге на отдыхе пришла SMS о блокировке зарплатной карты, которая находилась дома... smile:scratch:
Максим Паук  (Daddy Maq)
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Кирилл, мне кажется, что в примерах воровства денег, на которые Вы ссылаетесь, чего-то не хватает. Или лохи чего-то недоговаривают. Ведь мошенник, отправивший SMS, должен как-то войти в СБОЛ, без этого он просто не сформирует платёжное поручение?

На прошлой неделе я получил точно такое же SMS, хотя я пользуюсь СБОЛ эпизодически, раз в 3 месяца, остаток на счёте у меня меньше рубля. Вчера SMS получила моя жена. Мы проверили по истории входов в СБОЛ, кроме неё никто не подключался.

На что же они рассчитывают?
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
#
Цитата
Кирилл, мне кажется, что в примерах воровства денег, на которые Вы ссылаетесь, чего-то не хватает. Или лохи чего-то недоговаривают. Ведь мошенник, отправивший SMS, должен как-то войти в СБОЛ, без этого он просто не сформирует платёжное поручение?


не нужно им никакое ПП - все проще

под видом сотрудника СБ, они выманивают реквизиты карты, на стороннем ресурсе инициализируют перевод с карты жертвы на карту дропа и выманивают 3D Secure код из СМС, чаще всего, утверждая, что код нужен для отмены операции

дополнительной мотивировкой служат утверждения, что вот карту прямо сейчас "разблокируют", а если не сказать код, то карта заблокируется надолго и надо будет идти в отделение.
Ellise  (Ellise)
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Вчера (11.05.2015) получила такую смс с номера +44551727609 "Обслуживание Вашей карты приостановлено. Справка 8(499)677-64-95"
Интересное наблюдение: я знаю, что это мошеннический спам. Но в небольшая паника имела место быть, потому что:
- если написали - что-то происходит?
- если написали - я в разработке?
- а если маме такое придет - что она делать будет?
1) Перезвонила (женское любопытство, каюсь). "Отдел финансового контроля, Алексей, слушаю Вас". "А какой банк?" "сбербанк!" "А-а. Ню-ню". Положила трубку.
Возможно, называют самое распространенное. А, возможно, данные уходят из Сбера с помощью крыски.
2) Позвонила в Сбер, уточнила принадлежность номера 8(499)677-64-95. Предложили оставить заявку в службу безопасности. Сказала, что сама напишу.
3) Проверила, что мои 14 копеек на карте в сохранности, и левых входов не было, левых номеров не подключено.
4) Написала в службу безопасности Сбера, в Роскомнадзор и в Отделение К.

И вот тут у меня возник вопрос: а есть ли вообще смысл сообщать вышеупомянутым органам о таких "мелочах"?
Я, как человек с активной (в разумных пределах) гражданской позицией, хочу, чтобы мир стал чище. И чтобы другие люди на подобное мошенничество не купились. Но получается, что на мои обращения не обратят внимание и не предпримут ничего только потому, что юридически эти службы ничего сделать не могут, так как факта мошенничества не было?
Нет смысла терять время, уведомляя эти службы о попытках финансового мошенничества?
Как-то это обидно и горько сознавать, что ты видишь, что происходит некая фигня, но помешать ее распространению не можешь.
truf  (truf)
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МТС закрыл свой номер для борьбы с мошенниками. Приходит автоответ "Прием заявок на короткий номер 1911 прекращен с 04.06.2015. С целью улучшения качества обработки клиентских сообщений просим вас заполнить форму обратной связи http://www.mts.ru/feedback"
Виктор  (LVA0911)
#
Цитата
truf пишет:
МТС закрыл свой номер для борьбы с мошенниками. Приходит автоответ "Прием заявок на короткий номер 1911 прекращен с 04.06.2015. С целью улучшения качества обработки клиентских сообщений просим вас заполнить форму обратной связи http://www.mts.ru/feedback"

а если заполнить эту форму, то приходит отписка: это похоже на мошенничество, бла-бла-бла, если вы считаете себя постадавшим, то обращайтесь в полицию, бла-бла-бла.
то есть МТС ничего делать не собирается, даже блокировать номер этой твари
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