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Мошеннические сайты по продаже билетов

05.05.2015 11:06 4 3 707 просмотров
Мошенники не сидят сложа руки и придумывают все новые способы обмануть держателя банковских карт и выманить у него реквизиты карты.
К сожалению, пора собирать новую коллекцию случаев, на этот раз по мошенническим сайтам по продаже билетов.
Другие коллекции вот здесь: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/

Заодно можно указать еще один недостаток Сбербанка выражающийся в том, что Сбербанк рассматривает операции перевода с карты на карту как покупка, по крайней мере присылает СМС с сообщением о покупке, не смотря на то, что мошенники инициализируют перевод с карты на карту.

Вот некоторые случаи:
bilet-poisk.ru http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7972206/
slim-avia.biz (slimavia.com) http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6411759/
bluelightagencyavia.Ru http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=291639

Не Сбербанк:
search-avia http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7118612/ (даже билеты распечатали)
radaar-jet.ru http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/4788805/
ticketaeroflot.tk http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=294537&MID=4189903#message4189903


Что можно посоветовать?
В первую очередь не пользоваться малознакомыми сайтами, т.е. не официальными сайтами авиакомпаний и крупных агрегаторов, которые у всех на слуху.

Если вы все-таки решили воспользоваться таким сайтом - потратьте еще чуть-чуть времени и поищите отзывы об этом сайте, посмотрите информацию о домене, когда зарегистрирован домен (надеюсь, по понятным причинам, должно быть ясно, что практически все мошеннические сайты созданы совсем недавно), сделайте поиск в любом поисковике по реквизитам организации, если такая информация есть на сайте и не связывайтесь с сайтом, если такая информация вообще отсутствует.

При оплате внимательно читайте содержимое СМС с кодами. Как правило, мошенники не пользуются эквайрингом, а выманив реквизиты карты через сайт, пытаются перевести деньги с вашей карты на другую (на карту дропа), поэтому скорее всего СМС будет содержать название этого сервиса или что-то подобное (например, сокращения C2C, P2P или им подобные, хотя могут быть и более нейтральные, например MMB POS)
Убедитесь, что сайт, на котором вас просят ввести код подтверждения операции, принадлежит именно вашему банку и не в коем случае не вводите код, если вы не можете это определить (ранее никогда не вводили и не знаете как выглядит эта страница)

вот несколько примеров таких операций: раз, два (как это не удивительно, деньги вернули )

Комментарии 4

Ибирь  (Ибирь)
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Цитата
Убедитесь, что сайт, на котором вас просят ввести код подтверждения операции, принадлежит именно вашему банку

В Сбербанке это сервер acs.sbrf.ru. Инструкция по оплате: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/cards/internetpay_instr.pdf
Николай Л.  (nikolai1200)
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Мне кажется, что слово "Сбербанк" лишнее в заголовке. Т.к. схема не уникальна для клиентов сбера.
Антон  (colorprint)
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А причем тут сбербанк? Он эквайринг у всех этих сайтов осуществляет что ли??
Ибирь  (Ибирь)
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colorprint, название блога почитайте, а потом возмущайтесь.
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