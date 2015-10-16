Команда Профессионалов ВТБ24 (накрутка отзывов за период 2015....2018 г.)

Вместо того, чтобы заниматься реальными многолетними проблемами, такими как кривой ВТБ24-Онлайн (он же Телебанк), ошибками в IT-системах(IT-система путает одного клиента с другим), особенностями банковских карт (без карты невозможно снять деньги со счета через кассу банка), технический овердрафт (из-за проведения операций по карточным счетам не в том порядке, в котором их выполнял клиент), навязанным подключением страховок (еще и еще) или без ведома клиента, претензионной работой в рамках МПС, заведомо ложной рекламой и т.д., "Команда Профессионалов" ВТБ24 занимается накруткой Народного рейтинга на портале Банки.ру.
Вот типичный отзыв накрутчика:
регистрация на сайте, в тот же или ближайшие пару дней единственный отзыв, с общими хвалебными словами, без всяких конкретных данных об обслуживании, но зато с ФИО сотрудника(ов), часто с указанием конкретного офиса и больше никаких действий с данного аккаунта. Это наводит на мысли, что отзывы оставляют сами сотрудники, которых как-то мотивировали на эту деятельность.
В декабре 2015 года из ВТБ24 мне позвонили уже ТРИ раза, разные менеджеры, с предложение открыть пакет "Привелегия", вот это все в совокупности (накртука рейтинга, звонки менеджеров) говорит о том, что новая линейка карточных продуктов ВТБ24, на самом деле, не конкурентны на рынке и, видимо, план по продажам не выполняется.
Непонятно на что они надеяться, с такими тарифами на обслуживание, с невыплатой кешбэка, с задранным курсом валют по карточным операциям, с параноидальной анти-фродовой службой, когда карты блокируют без предупреждения при нахождении за границей, и при этом не возвращая деньги за мошеннические операции по реквизитам карты.
Некоторая статистика за несколько дней:
Регистрация.,.,.,.,.,.,.Последний визит,.,.,.,.,.,.Дата написания отзыва,.,.,.,.,Имя,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.Ссылка на отзыв (ник, город,сообщений)
16.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 12:26.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 12:40.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Юлия Бубнова.,.,.,.,.,.,.Благодарность сотрудницам
(lionessjulia, г. Москва, 0)
16.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 10:23.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 10:48.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,kozlenko86.,.,.,.,.,.,.Надёжный и выгодный вклад
(kozlenko86, г. Псков, 0)
16.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 10:44.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 10:45.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,197323.,.,.,.,.,.,.Молодцы
(197323, г. Таксимо, 0)
16.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 00:35.,.,.,.,.,.,.16.10.2015 0:50.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Оксана Кравцова.,.,.,.,.,.,.Благодарность
(NechaevaVasilisa, г. Санкт-Петербург, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 13:23.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 20:51.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Semen Pertsov.,.,.,.,.,.,.Команда Профессионалов
(uc1424, г. Москва, 0, собственно этот отзыв и дал название для этой статьи)
15.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 17:18.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 17:30.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,959195.,.,.,.,.,.,.отзыв
(959195, г. Санкт-Петербург, 0)
15.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 13:49.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 14:25.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Игорь Попов.,.,.,.,.,.,.Спасибо за обслуживание
(personata, г. Санкт-Петербург, 0)
15.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 13:08.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 13:27.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Aleksei Kalugin.,.,.,.,.,.,.Супер отделение!!!
(kadet1993.ya.ru, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 12:13.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 12:29.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,НИИ КП.,.,.,.,.,.,.Отзыв
(НИИ КП, г. Санкт-Петербург, 0)
15.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 09:30.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 8:54.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,PS2004.,.,.,.,.,.,.Сотрудники лицо Банка
(PS2004, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:16.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:58.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Stepikk.,.,.,.,.,.,.Отличный банк (Stepikk, г. Улан-Удэ, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:02.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:36.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,d-lihnk22.,.,.,.,.,.,.Оценка обслуживания в дополнительном офисе
(d-lihnk22, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:11.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:29.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,zai89.,.,.,.,.,.,.Спасибо сотрудникам офиса
(zai89, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 16:10.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 15:23.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,kim20.,.,.,.,.,.,.Выражаем признательность и благодарность
(kim20, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 16:17.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 13:47.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,domrinaev.,.,.,.,.,.,.Оценка обслуживания в дополнительном офисе (domrinaev, г. Москва, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 13:06.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 13:30.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Виктория Андреищева.,.,.,.,.,.,.Отличный подход к клиенту
(Avikt, г. Санкт-Петербург, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 11:15.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 11:21.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,OlgaG2606.,.,.,.,.,.,.Благодарность сотруднику банка
(OlgaG2606, г. Нижний Новгород, 0)
14.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 08:57.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 0:51.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Anton0668.,.,.,.,.,.,.Правильный выбор банка залог успеха
(Anton0668, г. Санкт-Петербург, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 23:48.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 0:23.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Татьяна Иванова.,.,.,.,.,.,.Спасибо!
(wawina, г. Москва, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 23:10.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 23:39.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Olesya.al.,.,.,.,.,.,.Благодарность
(Olesya.al, г. Санкт-Петербург, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 19:13.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 19:34.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,TroNik.,.,.,.,.,.,.Отзыв о работе офиса "На Кузнечной"
(TroNik, г. Омск, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 18:56.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 19:11.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,577286.,.,.,.,.,.,.Благодарность за качественное обслуживание
(577286, г. Омск, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 13:50.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 14:34.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Alan_cls.,.,.,.,.,.,.Высококлассные сотрудники
(Alan_cls, г. Москва, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.14.10.2015 16:44.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 13:04.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,fucker241188.,.,.,.,.,.,.Благодарность сотруднику банка
(fucker241188, г. Санкт-Петербург, 0)
13.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 06:27.,.,.,.,.,.,.13.10.2015 6:50.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,920213.,.,.,.,.,.,.Профессионалы своего дела
(920213, г. Омск, 0)
12.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 22:52.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 23:40.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Ilona Jansons.,.,.,.,.,.,.отзыв
(ilona_yansons, г. Санкт-Петербург, 0)
12.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 20:58.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 21:27.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,faskib.,.,.,.,.,.,.Отличное обслуживание!
(faskib, г. Липецк, 0)
12.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 16:19.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 17:08.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Елена Токмакова.,.,.,.,.,.,.Отличное обслуживание
(eat, г. Липецк, 0)
09.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 15:12.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 15:36.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Marsdar.,.,.,.,.,.,.Благодарность сотрудникам
(Marsdar, г. Екатеринбург, 0)
11.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 22:18.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 22:42.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,K909090.,.,.,.,.,.,.Отличный банк, сотрудники очень доброжелательные и компетентные
(K909090, г. Одинцово, 0)
11.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 11:46.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 20:24.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,wfv.,.,.,.,.,.,.Спасибо
(wfv, г. Москва, 0)
11.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 18:41.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 18:54.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,aleks105osae.,.,.,.,.,.,.Благодарность
(aleks105osae, г. Омск, 0)
11.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 12:44.,.,.,.,.,.,.11.10.2015 13:17.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,андрей чудинов.,.,.,.,.,.,.Хорошее настроение
(andrei-chudinov2016, г. Санкт-Петербург, 0)
10.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.10.10.2015 10:11.,.,.,.,.,.,.10.10.2015 10:25.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Valeria1972.,.,.,.,.,.,.Потребительский кредит
(Valeria1972, г. Санкт-Петербург, 0)
09.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.09.10.2015 22:21.,.,.,.,.,.,.09.10.2015 22:56.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Sirius87.,.,.,.,.,.,.Получение кредита
(Sirius87, г. Санкт-Петербург, 0)
08.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 13:28.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 13:52.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,staru07.,.,.,.,.,.,.Отличное обслуживание
(staru07, г. Барнаул, 0)
08.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 08:17.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 8:36.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,irina-19-63.,.,.,.,.,.,.Быстро, четко, без проблем
(irina-19-63, г. Санкт-Петербург, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 21:50.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 22:09.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,alex131288.,.,.,.,.,.,.ДО Юбилейный ВТБ24
(alex131288, г. Екатеринбург, 0)
04.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 19:41.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 21:34.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,j&a.,.,.,.,.,.,.Благодарность коллективу ОО "Железнодорожный" в г. Муроме ВТБ 24 (j&a, г. Муром, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 20:02.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 20:55.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Александр Яковчиц.,.,.,.,.,.,.Благодарность
(YakovchitssAleksandr, г. Омск, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 13:11.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 11:58.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Snegkin.,.,.,.,.,.,.Удивлен!
(Snegkin, г. Санкт-Петербург, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 07:27.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 11:16.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,irina.mizunc.,.,.,.,.,.,.Спасибо сотрудникам отдела по обслуживанию vip-клиентов
(irina.mizunc, г. Омск, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 08:58.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 9:32.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Efandr.,.,.,.,.,.,.Положительный отзыв
(Efandr, г. Омск, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 06:52.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 7:06.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Shaprano.,.,.,.,.,.,.Отличный банк с хорошими программами кредитования
(Shaprano, г. Омск, 0)
07.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 04:47.,.,.,.,.,.,.07.10.2015 5:01.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,GDRN.,.,.,.,.,.,.Человеческий фактор
(GDRN, г. Омск, 0)
06.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.08.10.2015 08:47.,.,.,.,.,.,.06.10.2015 19:28.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Оксана Лобунец.,.,.,.,.,.,.Спасибо за отличное обслуживание!
(IgorevnaOksana, г. Омск, 0)
06.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.06.10.2015 18:10.,.,.,.,.,.,.06.10.2015 18:31.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,kev1986.,.,.,.,.,.,.Спасибо за помощь и понимание клиентов
(kev1986, г. Омск, 0)
06.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.06.10.2015 15:27.,.,.,.,.,.,.06.10.2015 15:40.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,lordsalikov.,.,.,.,.,.,.Великолепное отделение
(lordsalikov, г. Омск, 0)
05.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 22:35.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 23:18.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,korshas.,.,.,.,.,.,.Благодарность ДО "Люберецкий" банка ВТБ24
(korshas, г. Москва, 0)
05.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.12.10.2015 08:24.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 15:29.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Людмила1960.,.,.,.,.,.,.Отзыв о ДО "Люберецкий"
(Людмила1960, г. Москва, 0)
05.10.2015.,.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 10:50.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 11:04.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Крючкова Альбина.,.,.,.,.,.,.Пакет Привилегия просто супер!
(Крючкова Альбина, г. Омск, 0)
29.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.05.10.2015 11:49.,.,.,.,.,.,.04.10.2015 20:38.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,LINA Karsan.,.,.,.,.,.,.Золотая Автокарта
(LINA Karsan, г. Тольятти, 0)
28.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.01.10.2015 14:00.,.,.,.,.,.,.01.10.2015 14:11.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,NataliChehov.,.,.,.,.,.,.Оперативность и ответственность! Огромная благодарность сотрудникам!
(NataliChehov, г. Чехов, 0)
29.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.01.10.2015 00:00.,.,.,.,.,.,.01.10.2015 0:16.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,vadimlab.,.,.,.,.,.,.Качественный сервис. Приятные люди
(vadimlab, г. Санкт-Петербург, 0)
29.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.01.10.2015 08:35.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 21:59.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,horek100.,.,.,.,.,.,.Благодарность
(horek100, г. Северодвинск, 0)
30.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 20:54.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 21:18.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Павел Ермишкин.,.,.,.,.,.,.Отзыв о банке ВТБ 24
(pavel_745, г. Северодвинск, 0)
30.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 17:06.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 17:08.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,pozdey159.,.,.,.,.,.,.Вежливость зашкаливает
(pozdey159, г. Пермь, 0)
28.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.15.10.2015 22:07.,.,.,.,.,.,.30.09.2015 15:17.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,iter.,.,.,.,.,.,.Благодарность за помощь
(iter, г. Санкт-Петербург, 0)
29.09.2015.,.,.,.,.,.,.,.29.09.2015 20:48.,.,.,.,.,.,.29.09.2015 21:14.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Tatta Shar.,.,.,.,.,.,.Хороший, удобный банк
(tatta163ne, г. Тольятти, 0)
Или посмотрите как выглядят отзывы о ВТБ24 за декабрь 2015 г. по отдельно взятым городам Омску и Пскову:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/vtb24/city/Omsk/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/vtb24/city/Pskov/
как же повезло жителям Омска и Пскова с ВТБ24 - и ВТБ24-онлайн у них не глючит, и кредиты выдают и страховки не навязывают
Ну и так далее.... Выводы делайте самостоятельно.
PS. Накрутка продолжается (список ссылок не полный - просто для примера приведено некоторое количество отзывов):
Декабрь 2015
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8485800/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8485285/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8485201/ (здесь даже администрация заметила двойную регистрацию на сайте)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8485118/
Январь 2016
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8608883/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8613288/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8607122/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8603818/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8603414/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8603192/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8602029/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8600253/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8594113/
март 2016 - боты пошли по второму кругу:
http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=897851&action=responses#bank-rating-responses
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8772912/
апрель 2016 - отзывы продолжаются - вот парочка примеров:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8857241/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8854549/
май 2016 (искать легко - среди отзывов с оценкой "1" или "2" - берем любой с оценкой "5" и вот он очередной отзыв про "профессионалов"):
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8923763/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8932678/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8931466/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8931412/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8930932/
июль 2016
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10008127/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10008084/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10008021/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10008000/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10007945/ (много текста, может и правда местами бывает хорошее обслуживание)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10007931/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10007927/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10007921/
август/сентябрь 2018 (схема не меняется, не смотря на то, что отзывы не засчитывают - среди отзывов с оценкой "1" или "2" - берем любой с оценкой "5" - единственный отзыв оставлен в день регистрации, обязательно указана имя и/или фамилия сотрудника, иногда должность и офис, отзыв без конкретики - общие хвалебные слова):
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188838/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188952/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10189037/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188607/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188645/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188699/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188746/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10188751/
Комментарии 17
Интересно ip один и тот же? И ведь есть такой человек и зарплату не меньше 50т получает
Я думаю, что это сотрудники банка, которых как-то мотивировали оставлять отзывы. Часто ли вы запоминаете ФИО сотрудника банка, который вас обслужил? А здесь в каждом втором отзыве полные ФИО сотрудников банка, в некоторых отзывах даже по два сотрудника.
Посмотрите на этот отзыв. Сколько здесь специфической информации и мало самого текста отзыва: ФИО сотрудника, полное название должности, название филиала в кавычках, номер филиала, специфические сокращения ("ДО" - спросите себя вы знаете что это такое?) и т.п. - вы в состоянии запомнить эту, абсолютно не нужную клиенту, информацию, а потом ещё и в отзыве её воспроизвести?
Вот, для примера, реальный отзыв и проблемы в нем реальные - много текста и никаких ФИО - не нужна эта информация нормальному клиенту, особенно если все в порядке. Или вот отзыв, короткий, емкий и никаких ФИО, а ведь ошибок при обслуживании наделали конкретные менеджеры.
Интересно ip один и тот же? И ведь есть такой человек и зарплату не меньше 50т получает
Айпи сейчас не показатель.
Остается только семантичиеский анализ.
Вот например: отзыв из Лыткарино и отзыв из Санкт-Петербурга вообще написаны одними и теми же словами. Изменены фамилии клиентов и сотрудников этой помойки ВТБ24.
Или проделайте простой опыт: на странице "Народного рейтинга" поставьте фильтр "Омск". Гарантирую культурный шок.
Или проделайте простой опыт: на странице "Народного рейтинга" поставьте фильтр "Омск". Гарантирую культурный шок.
Спасибо.
Для моих читателей ссылка: http://www.banki.ru/services/responses/bank/vtb24/city/Omsk/
Вот пошел вал "предложенных чашек кофе":
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8489218/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8481500/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8359002/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8405298/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8455097/
Теперь дополнительно к "омской тактике" ковровых бомбардировок пришла новая - отзывы из всех уголков необъятной - от Нижнего Новгорода до Хабаровска и от Великих Лук до города Буй.
Содержание всех отзывов по-прежнему ходульное, но с упоминанием всех нужных слов (для поисковых роботов):
- любитель страховок из города Буй;
- учителя из Питера и работники культуры из Жуковского;
- девочки обслуживают олигарха в кабинете в Великих Луках;
- фея из Нижнего Новгорода;
- чудо-мастерица Юленька, снова из Питера;
- Елена в Костроме работает 24 часа в сутки.
Большинство отзывов явно написаны во внешнем редакторе и скопированы в форму ввода сайта (это видно из уродского форматирования).
А к ковровым бомбардировкам перешел Псков.
Но вот о чем подумала - все годы являюсь только читателем сайта, потому что никто вроде не обижает. А накропать что-нибудь положительное мне, как среднестатистическому юзеру, которому хорошо, он доволен, о никаких особенных событий в его жизни не происходило, без тех ключевых слов, по которым вы контент анализ врубаете, и не получится.
А про халявную чашку кофе там или про беспроблемную выдачу кредита - мне все равно, хотя, конечно текст я читаю (читал во время написания статьи)
Решить по телефону невозможно ни один вопрос в системе Телебанк - только личное присутствие в "любом отделении банка". А живу я постоянно за границей и никаких "любых" отделений ВТБ24 там и впомине нет
И на кой тогда интернет-банк, если ни один вопрос нельзя решить удаленно: ни по телефону, ни по интернету?
А тут новая напасть: отменили карты с переменными паролями. Только смс-ки или генераторы купить за свои деньги.
Ребята, какие смс-ки на номер телефона своего российского опрератора? В море или джунглях, ёпрст, нет никакого роуминга российского оператора. А генераторы за 500 руб - ломаются в течение полугода - почему-то генерируют неверные пароли. Исправный генератор, все пиксели на месте, а пароли неверные. Это, пардон, почему?
Одно слово: как только связываетесь с банком - конец, Вы становитесь абсолютно бесправным человеком. Все права, плиз, качать только в "любом отделении банка в России"
Я бы не рискнул пить кофе, предложенное этими бандитами.
Запланированное устаревание в самой классической форме.