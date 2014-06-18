Вопросы,вопросы,вопросы.

Очень часто нахожу интересное в обычных вещах.Например. Я нашел ответ на вопрос,который много лет волновал умы:"Что было первым,курица или яйцо?". Ответ на него звучит так:"Первым было существо,которое начало нести яйца". Меня очень интересовал один вопрос:"Что первично,материя или сознание?" этот вопрос меня очень долго мучал и вчера я нашел на него ответ,ответ очень прост,но к нему надо прийти.Извините, но я не буду публиковать его здесь.Потому что с ответом на этот вопрос я хочу познакомить ученый совет ТГПУ им.Л.Н.Толстого откуда меня дважды выгоняли. Первый раз за пьянку,второй раз за неуспеваемость, по астрономии и статфизике и декан который меня выгоняла сказала,что"Если я кого то выгоняю,то на этом человеке можно ставить крест". Я всей своей жизнью хочу доказать что так говорить нельзя.Я не пью,не курю,пишу прикладные стихи,пытаюсь добиться внедрения метода поэтического отображения предмета в педагогическую практику. Любой человек может встать на путь добра,путь добра никому не заказан.