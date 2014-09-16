"Всеобщая декларация прав банков"

Вчера захотел оформить УЭК. Оформляется она только в Сбербанке. Зашел, плюнул и ушел.Людей в банке как селедок в бочке.У нас в городе 5 банков.Неужели нельзя им всем разрешить оформлять УЭК?Разве нельзя подумать о людях? Ведь в народном рейтинге Сбербанк находиться на 37 месте.Поэтому видно что на основу любого закона,на человека,нашей, незаконно избранной власти наплевать."Только по прежнему слуги народные,лучше народа живут". Все те преобразования, которые планировал академик Сахаров,работая над Российской конституцией,нашим демократическим правительством,превращено в насмешку над народом и используется только для личного обогащения