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"Всеобщая декларация прав банков"

16.09.2014 06:51 4 836 просмотров
Вчера захотел оформить УЭК. Оформляется она только в Сбербанке. Зашел, плюнул и ушел.Людей в банке как селедок в бочке.У нас в городе 5 банков.Неужели нельзя им всем разрешить оформлять УЭК?Разве нельзя подумать о людях? Ведь в народном рейтинге Сбербанк находиться на 37 месте.Поэтому видно что на основу любого закона,на человека,нашей, незаконно избранной власти наплевать."Только по прежнему слуги народные,лучше народа живут". Все те преобразования, которые планировал академик Сахаров,работая над Российской конституцией,нашим демократическим правительством,превращено в насмешку над народом и используется только для личного обогащения smile:wall: .

Комментарии 4

УЭК Онлайн  (ueconline)
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Андрей, добрый день. Универсальная электронная карта оформляется в уполномоченных организациях и в банках-участниках, имеющих соответственную технологическую готовность. Их контакты и описание процесса получения УЭК вы сможете найти на официальном сайте: http://www.uecard.ru/for-citizens/how-to-get/
Андрей Троицкий  (Korvet1)
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Почему нельзя подготовить и другие банки.Нам везде кричат:"Нанотехнологии","Мы впереди планеты все". Куда не плюнь ничего не работает,карточкой расплатится нигде нельзя.Конечно Сбербанк,это самый большой банк в мире,но у меня со сбером серьезные расхождения,Они считают что они монополисты и им все можно,Толпы в сбере и хамство возведенное в квадрат должны вести к тому, чтобы их услуги передавались другим банкам. У нас все таки демократия,это власть народа,а не власть сбербанка. Приезжайте к нам и получите удовольствие от очереди которую Вы создали,своей не продуманной работой.Постойте целый день в этой очереди,потом мы с Вами поговорим.Любая организация должна думать прежде всего о людях,а не своем удобстве.
Андрей Троицкий  (Korvet1)
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Меня конечно работники сбербанка предупреждали об этом,но по ряду причин я не смог воспользоваться таким предупреждением.
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