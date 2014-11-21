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Электронное рабство?

21.11.2014 19:00 2 611 просмотров
Начали обсуждать УЭК.Мне высказали что это электронное рабство.Я с этим полностью не согласен.Если совесть человека чиста,то ему нечего скрывать,а неудобства которые доставляет электроника,можно поправить законодательными актами.Мне показалось что Чипы которые буду вживлять людям это и есть электронное рабство,но когда прошла информация о пропавшей девушке,я вспомнил сколько людей пропадает и понял что применение Чипов облегчит решение этой задачи.Так что и карточки и чипы не нарушают права человека,если у человека есть мозги.Да здравствует содружество информационного и биологического поля.

Комментарии 2

F F  (fed_27)
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Однажды инженер Чжа Вынь обратился к Учителю:

– Один достойный уважения человек сказал мне, что шифровать электронную почту неправильно. Поскольку честному человеку нечего скрывать, шифрованная переписка неизбежно привлечёт внимание Охранительного ведомства. Учитель, что вы об этом думаете?

Инь Фу Во ответил:

– Благородный муж имеет чувство стыдливости. Он закрывает одеждой свою наготу. Вовсе не потому, что лицезрение другими принесёт ему ущерб. Но такова воля Неба, и таков ритуал. Честному человеку есть, что скрывать.
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