Электронное рабство?

Начали обсуждать УЭК.Мне высказали что это электронное рабство.Я с этим полностью не согласен.Если совесть человека чиста,то ему нечего скрывать,а неудобства которые доставляет электроника,можно поправить законодательными актами.Мне показалось что Чипы которые буду вживлять людям это и есть электронное рабство,но когда прошла информация о пропавшей девушке,я вспомнил сколько людей пропадает и понял что применение Чипов облегчит решение этой задачи.Так что и карточки и чипы не нарушают права человека,если у человека есть мозги.Да здравствует содружество информационного и биологического поля.